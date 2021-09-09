Михайло Добкін: Я не дозволю чиновникам грабувати Харків

Вибудувана Харківським міським головою в 2010-2020 роках Геннадієм Кернесом спільно з лідером ГО "Наш Дім - Харків", харківським міським головою в 2006-2010 роках Михайлом Добкіним система управління Харковом почала розвалюватися, але вона буде відроджена

Про це заявив Михайло Добкін, обговорюючи на зустрічі з харків'янами неефективну роботу харківських керівників і чиновників, повідомляє офіційний сайт ГО "Наш Дім - Харків".

За словами Михайла Добкіна, об'їжджаючи харківські двори, він вже багато проблем побачив своїми очима. "Потрібно всі ці проблеми висвітлювати. Потрібно ставити відповідальних людей, які будуть стежити за цим. Завдання мера створити таку систему, при якій відповідальний за певний напрямок, усував проблеми", — сказав політик.

За його словами, вибудувана система ним спільно з Геннадієм Кернесом почала розвалюватися. "Сьогодні до роботи різних чиновників є питання. Я чотири роки був мером, потім - губернатором і бачу роботу людей. Я приїжджаю в один район - керівника лають. Приїжджаю в інший район і чую скарги людей", - сказав Михайло Добкін.

Також політик окремо торкнувся теми заборгованостей із заробітної плати на комунальних підприємствах, зокрема, КП "Харківський метрополітен". За його словами, сьогодні підприємство перебуває у великих боргах і генерує збитки. "Грошей на проїзд вистачає. Це гроші, які збирають в "Підземному місті" від торгових точок, реклами в метро. Але при цьому зарплати співробітникам не платять і накопичують борги. Чому? Тому що фінансовий директор там - це ставленик вже колишнього глави МВС Авакова", - заявив політик і додав, що така ж ситуація зараз з КП "Харківводоканал".

За його словами, сьогодні ці люди отримали можливість викачувати з міста все, що можна. На думку Михайла Добкіна, цієї можливості їх необхідно позбавити. "Людина, яка сидить на фінансових потоках, розглядає Харків, як підприємство, яке приносить гроші. Я вважаю, що таку людину до влади допускати не можна", — зазначив Михайло Добкін.

За його словами, місту потрібен господар, який зможе і буде відстоювати інтереси Харкова і його жителів у Києві. "Коли за твоєю спиною 1,5 млн населення, і у тебе є досвід, можливості, знання і зв'язки в Києві, то таку людину зіштовхнути важко, а цього — щелбанами заб'ють. І з ним заб'ють всі інтереси Харкова. Я не хочу те, чим я пишався, те, що мені подобається, щоб це все взяли згорнули, витерли ноги і пішли далі", — заявив Михайло Добкін.

Лідер "Наш Дім - Харків" підкреслив, що прийняв для себе чітке рішення, що піде на вибори міського голови і за підтримки харків'ян буде відроджувати все те, що сьогодні намагаються розвалити або знищити.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявляв, що нинішня міська влада Харкова пустила всі кошти на будівництво всіляких приар-об'єктів, в той час як місто гостро потребує термінового вирішення пріоритетних завдань. "З цим потрібно розібратися, потрібно навести порядок і правильно розставити пріоритети. Я вважаю, що сьогодні один з головних пріоритетів міста - це житлово-комунальне господарство", - підкреслив політик.