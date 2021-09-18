Михаил Добкин: Чтобы бюджет Харькова рос, я буду создавать новые рабочие места с честной зарплатой

Для того чтобы увеличить финансирование городских программ за счет бюджета города, нужно сохранить существующие рабочие места, а также создавать новые

Об этом в эфире программы "Точка зрения" на телеканале "Р1" заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

По его словам, бюджет города Харькова наполовину состоит из подоходного налога. "47% бюджета города — это то, что люди платят со своей заработной платы. Честная заработная плата, сохранение существующих, а также создание новых рабочих мест – это главный приоритет, потому что это – дополнительная возможность и по ЖКХ, и по ремонту городской инфраструктуры, по всему тому, что требует затрат", – сказал Михаил Добкин.

Кроме того, он добавил, что бюджет города Харькова – это уже является ресурсом, а если он направлен на поддержку харьковских рабочих, строителей и, в целом, производителей, то они за эти деньги получат новые заказы.

"У нас пока сегодня превалируют днепропетровские компании. Не понимаю, по какой причине, но они имеют заказов на ремонт и реконструкцию тех же инженерных сетей в городе, гораздо больше, чем имеют харьковские компании. Деньги "уезжают" в Днепропетровскую область, там платятся налоги. Я не против Днепропетровской области – она соседняя, я там в армии служил, я к ней хорошо отношусь, но я к Харькову отношусь лучше", – пояснил Михаил Добкин.

Напомним, ранее Михаил Добкин и его команда инициировали программу "Забота", которая будет направлена на выплату компенсаций социально незащищенным харьковчанам части услуг ЖКХ. Данную программу реализуют сразу после выборов мэра Харькова.

"Мы будем компенсировать жителям Харькова часть стоимости тарифов. Это не лишние деньги для города. На них можно было бы строить дороги, ремонтировать жилой фонд, школы и детские садики… Но мы понимаем, насколько сегодня необходимо поддержать людей. К тому же, мы станем первым в Украине городом, который запустит такую программу помощи и в результате другие города начнут использовать наш опыт для поддержки социально уязвимых граждан", — заявил лидер "Наш Дом — Харьков" Михаил Добкин.