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18 вересня 2021, 13:05 570

Михайло Добкін: Я не дам знести або розпиляти на металобрухт виробничу базу в Харкові

18 вересня 2021, 13:05 570
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Для того щоб надалі розраховувати на розвиток Харкова, потрібно, в першу чергу, зберегти виробничу базу, яка дісталася місту ще з часів СРСР

Про це в ефірі програми "Точка зору" на телеканалі "Р1" заявив лідер ГО "Наш Дім – Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін.

За його словами, у Харкова є незаперечний плюс - підготовлені люди й капітал, але також є найпотужніша продуктивна база, яка була створена ще в радянські часи.

Але надалі цю виробничу базу, продовжив Михайло Добкін, можна зберегти, або втратити. "Я за те, щоб її зберегти. І місцева індустріалізація дозволить нам відібрати у власників, а це, як правило, державні корпорації, частина виробничих площ. Щоб вони їх не знесли, не розпиляли на металобрухт і верстати не відправили на продаж, а на вигідних для міста умовах віддали нам. Ми знайдемо, що їм дати натомість. Найголовніше, зберігши ці виробничі потужності, ми збережемо перспективу створення нових робочих місць", - заявив Михайло Добкін.

Також політик додав, що залучатиме всіх виробників і промисловців, які готові вкладати гроші в розвиток Харкова. За словами Михайла Добкіна, промисловці та підприємці отримають безкоштовно від міста те, що коштуватиме їм мільйони гривень або доларів. Тут йдеться про надання виробничих баз.

"Натомість вони повинні будуть гарантувати збереження існуючих і створення нових робочих місць. Ми будемо підписувати договір, де ці гарантії будуть скріплені печатками й підписами. Там буде відповідальність від міста і відповідальність від людей. Якщо вони захочуть з нами пограти в коти-миші, вони заплатять все в бюджет до копійки. Якщо вони будуть чесними й слідувати цьому договору, ми отримаємо в Харкові тисячі нових робочих місць", – сказав Михайло Добкін.

Також він упевнений, що це будуть не одноденні робочі місця з мінімальною зарплатою, а ті робочі місця, де платять, як мінімум, середньогалузеву зарплату. "Ми за цим будемо стежити, для нас це важливо. Харків має розвиватися", – підсумував лідер ГО "Наш Дім - Харків".

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявив, що відродження промисловості України почнеться саме з Харкова. "Розвиток і відновлення країни в цілому піде з регіонів. Там, де люди знайдуть способи виживання, використовуючи ресурс вже не державний, а можливості, які дають органи місцевого самоврядування", - упевнений Михайло Добкін.

Все це можливо тому, вважає політик, що бюджетна децентралізація сьогодні дозволяє концентрувати в місцевих бюджетах більше коштів, ніж раніше, "не треба більше їхати до Києва і вибивати собі гроші".

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