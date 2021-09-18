Михаил Добкин: Я не дам снести или распилить на металлолом производственную базу в Харькове

Для того чтобы в дальнейшем рассчитывать на развитие Харькова, нужно, в первую очередь, сохранить производственную базу, которая досталась городу еще со времен СССР

Об этом в эфире программы "Точка зрения" на телеканале "Р1" заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

По его словам, у Харькова есть неоспоримый плюс – подготовленные люди и капитал, но также есть мощнейшая производительная база, которая была создана еще в советские времена.

Но в дальнейшем эту производственную базу, продолжил Михаил Добкин, можно сохранить, либо потерять. "Я за то, чтобы ее сохранить. И местная индустриализация позволит нам отобрать у собственников, а это, как правило, государственные корпорации, часть производственных площадей. Чтобы они их не снесли, не распилили на металлолом и станки не отправили на продажу, а на выгодных для города условиях отдали нам. Мы найдем, что им дать взамен. Самое главное, сохранив эти производственные мощности, мы сохраним перспективу создания новых рабочих мест", – заявил Михаил Добкин.

Также политик добавил, что будет привлекать всех производителей и промышленников, которые готовы вкладывать деньги в развитие Харькова. По словам Михаила Добкина, промышленники и предприниматели получат бесплатно от города то, что будет стоить им миллионы гривен или долларов. Здесь речь идет о предоставлении производственных баз.

"Взамен они должны будут гарантировать сохранение существующих и создание новых рабочих мест. Мы будем подписывать договор, где эти гарантии будут скреплены печатями и подписями. Там будет ответственность от города и ответственность от людей. Если они захотят с нами поиграть в кошки-мышки, они заплатят все в бюджет до копейки. Если они будут честными и следовать этому договору, мы получим в Харькове тысячи новых рабочих мест", – сказал Михаил Добкин.

Также он уверен, что это будут не однодневные рабочие места с минимальной зарплатой, а те рабочие места, где платят, как минимум, среднеотраслевую зарплату. "Мы за этим будем следить, для нас это важно. Харьков должен развиваться", – подытожил лидер ОО "Наш Дом – Харьков".

Напомним, ранее Михаил Добкин заявил, что возрождение промышленности Украины начнется именно с Харькова. "Развитие и восстановление страны в целом пойдет с регионов. Там, где люди найдут способы выживания, используя ресурс уже не государственный, а возможности, которые дают органы местного самоуправления", - уверен Михаил Добкин.

Все это возможно потому, считает политик, что бюджетная децентрализация сегодня позволяет концентрировать в местных бюджетах больше средств, чем раньше, "не надо больше ехать в Киев и выбивать себе деньги".