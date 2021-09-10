Михайло Добкін: Відродження промисловості України почнеться з Харкова

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" заявив лідер ГО "Наш Дім – Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін.

За його словами, бюджетна децентралізація сьогодні дозволяє концентрувати в місцевих бюджетах більше коштів, ніж раніше, "не треба більше їхати до Києва і вибивати собі гроші".

"Розвиток і відновлення країни в цілому піде з регіонів. Там, де люди знайдуть способи виживання, використовуючи ресурс вже не державний, а можливості, які дають органи місцевого самоврядування", - заявив Михайло Добкін, додавши, що почне відновлення промисловості країни з Харкова.

Також політик зазначив, що розмовляв з низкою керівників у Харкові та області. Вони зуміли зберегти промислове виробництво і "говорять про такі гарні для всієї України тенденції".

Крім того, коментуючи бійку на трибуні парламенту народних депутатів Гео Лероса і Миколи Тищенка, Михайло Добкін зазначив, що і якісно нові депутати прийдуть до Верховної Ради з регіонів.

"Відродження країни піде з регіонів і в тому, що стосується якості нових народних депутатів. Всі, хто туди потрапив з 2014 року – це випадкові люди. Одні зайшли на піні подій на Майдані, інші на хвилі успіху Володимира Зеленського, але вони не зайшли туди через свої професійні якості. Я сподіваюся, що парламент Х скликання буде за якістю зовсім інший", - заявив Михайло Добкін.

Нагадаємо, раніше, виступаючи перед харків'янами Михайло Добкін заявив, що планує розвивати околиці міста для того, щоб всі, без винятку, харків'яни могли пишатися всіма районами, а не тільки центральними. "Потрібно щоб харків'яни не боялися ходити вулицями міста і відчували себе в безпеці, як вдома. Центр Харкова - це гарний фасад, але якщо виїхати кудись на Салтівку, ХТЗ або П'ятихатки, то це буде зовсім інша картина",- зазначив політик.