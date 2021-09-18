Михаил Добкин: Харьков способен дать всей стране импульс для развития

Максимальное развитие Украина может начать только тогда, когда пойдет рост и развитие на местах, в городах и в регионах. И Харьков обладает таким потенциалом, что может показать направление развития для всей страны

Об этом в эфире программы "Точка зрения" на харьковском телеканале "Р1" заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

По его словам, сегодня видно, что максимальное развитие Украина может получить только тогда, когда развиваться будет не только столица, но и пойдет рост и развитие на местах.

"Сегодня Киев живет своей жизнью, Харьков - своей, Одесса - своей, Днепр - своей. И Киев считает, что та жизнь, которая есть в Киеве, она, наверное, распространяется и на все другие города. Но это не так. И, не понимая региональных проблем, центральная власть совершает много ошибок", - отметил Михаил Добкин.

Нынешние выборы, уверен политик, могут открыть для Харькова возможность "дать новый толчок, новое развитие, быть одним из первых, кто начнет и сам возрождаться, и возрождать страну в целом, которая, к сожалению, пока находится в не совсем хорошем состоянии".

"Основные правила в стране создает центральная власть – Верховная Рада, Кабинет министров и президент, но очень многое зависит от местной власти... Я считаю, что такие города, как Харьков, имеют право показывать перспективу роста, подстраивать под эту перспективу центральную власть, чтобы она обслуживала потребности таких городов, как Харьков. Ведь мы бюджет наполняем, мы его не потребляем", - отметил Михаил Добкин.

По его словам, Харьков также "способен своими особыми преимуществами привлекать инвесторов, которые будут давать уже перспективы на местах нашему бизнесу и тем людям, которые хотят создавать и работать".

На вопрос, может ли мэр города диктовать условия центральной власти, Михаил Добкин ответил: "Нам не надо диктовать. Нам нужно подсказывать, как правильно. Мы на местах лучше знаем, что нужно сделать в Киеве для того, чтобы развивались регионы. Диктовать – это вступать в противоречия, наверное, сейчас не то время, не те возможности".

При этом политик добавил, что "слышать будут только тех городских руководителей, которые имеют авторитет и пользуются доверием людей, которые его избрали. Геннадия Кернеса слышали, Кушнарева слышали, Добкина все время слышали".

Напомним, ранее Михаил Добкин заявлял, что возрождение промышленности Украины начнется с Харькова. По его словам, бюджетная децентрализация сегодня позволяет концентрировать в местных бюджетах больше средств, чем раньше, "не надо больше ехать в Киев и выбивать себе деньги". "Развитие и восстановление страны в целом пойдет с регионов. Там, где люди найдут способы выживания, используя ресурс уже не государственный, а возможности, которые дают органы местного самоуправления", - заявил политик.