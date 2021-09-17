Побили та забрали $74 тисячі: харківські поліцейські викрили банду іноземців

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У Київському районі Харкова четверо чоловіків у масках проникли до квартири, побили її мешканців та забрали 74 тисячі доларів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

Поліцейські з’ясували, що 43-річний громадянин Лівану перебував у квартирі зі своїм знайомим, коли у двері подзвонила невідома жінка. Коли він відчинив двері, його ударили по голові, а у квартиру увірвалися четверо чоловіків у масках, які одразу почали бити їх.

У 43-річного чоловіка забрали всі гроші, а також змусили перевести кошти на електронний рахунок. Загальна сума спричиненого матеріального збитку склала більше ніж 74 тисяч доларів.

Після цього обох чоловіків зв’язали клейкою стрічкою, забрали мобільний телефон 43-річного потерпілого та покинули квартиру. Нападники розмовляли арабською мовою", - розповіли у поліції.

На даний час поліцейськими встановлюють місцезнаходження організатора розбійного нападу. Трьом чоловікам вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Раніше повідомлялось, що прокуратура АР Крим та м. Севастополя викрила діяльність групи іноземців, які налагодили міжнародний канал постачання в Україну та збуту підроблених доларів США.