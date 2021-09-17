Избили и забрали $74 тысячи: харьковские полицейские разоблачили банду иностранцев

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В Киевском районе Харькова четверо мужчин в масках проникли в квартиру, избили ее жителей и забрали 74 тысячи долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Полицейские выяснили, что 43-летний гражданин Ливана находился в квартире со своим знакомым, когда в дверь позвонила неизвестная женщина. Когда он открыл дверь, его ударили по голове, а в квартиру ворвались четверо мужчин в масках, которые сразу начали бить их.

У 43-летнего мужчины забрали все деньги, а также заставили перевести средства на электронный счет. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 74 тысяч долларов.

После этого обоих мужчин связали клейкой лентой, забрали мобильный телефон 43-летнего потерпевшего и покинули квартиру. Нападавшие разговаривали на арабском языке", - рассказали в полиции.

В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение организатора разбойного нападения. Троим мужчинам уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ранее сообщалось, что прокуратура АР Крым и г. Севастополя разоблачила деятельность группы иностранцев, которые наладили международный канал поставки в Украину и сбыта поддельных долларов США.