Жители Харькова активно регистрируются для участия в программе Михаила Добкина "Забота"

Инициированная лидером ОО "Наш Дом – Харьков", харьковским городским головой в 2006-2010 годах Михаилом Добкиным программа компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг вызвала интерес и поддержку у многих харьковчан

В настоящее время в "ДОБКИН ХАБах" продолжается прием заявок от жителей Харькова для участия в городской программе "Забота", сообщают в ОО "Наш Дом – Харьков".

Как отмечают в общественной организации, начиная с понедельника, 13 сентября, многие харьковчане выразили желание стать участниками данной программы. Они "приходят с близкими, друзьям и знакомыми. Люди говорят, что с учетом приближающегося отопительного сезона, инициатива Михаила Добкина и его команды предоставить адресную помощь в размере 2000 гривен на оплату постоянно растущих тарифов на услуги ЖКХ – очень правильная".

Напомним, городская программа "Забота" предполагает ежегодную разовую помощь на оплату коммунальных услуг социально незащищенным семьям в размере 2000 гривен. Эта помощь полагается всем, независимо от других государственных социальных выплат и льгот или ранее оплаченных счетов.

Для того, чтобы стать участником программы "Забота", нужно прийти в один из "ДОБКИН ХАБов" и заполнить заявку. С собой необходимо иметь паспорт или ID карту и идентификационный налоговый номер. После этого вы получите подтверждение об участии в программе.

‍Где можно оставить заявку:

"ДОБКИН ХАБ" "Холодная Гора" (Григоровское шоссе, 67);

"ДОБКИН ХАБ" "Алексеевка" (ул. Целиноградская, 58а);

"ДОБКИН ХАБ" "Гиршмана" (ул. Гиршмана, 19);

"ДОБКИН ХАБ" "Малышева" (ул. Плехановская, 126);

"ДОБКИН ХАБ" "Салтовка" (ул. Академика Павлова, 160к).

Городская программа адресной помощи харьковчанам по компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг "Забота" начнет действовать после ее утверждения и внедрения решением городского головы Михаилом Добкиным в декабре 2021 года.