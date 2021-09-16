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16 вересня 2021, 12:48 34

Вся правда про хворобу і смерть Кернеса стане відома після поразки Терехова на виборах у Харкові, - експерт

16 вересня 2021, 12:48 34
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Правоохоронці почнуть активно вивчати обставини смерті Геннадія Кернеса і переходу влади до Ігоря Терехова тільки в разі програшу останнього на мерських виборах у Харкові

Таке припущення висловив політичний експерт Кирило Молчанов, передає УНН.

"Є маса питань, починаючи з того, як у Терехова виявився підпис Кернеса. Це повинні розслідувати правоохоронці, тому що є версія, що Кернес навряд чи щось міг підписувати",-зазначив політолог.

Але зараз активному слідству може перешкоджати адмінресурс і статус Терехова, допускає Молчанов. "От якщо програє вибори, ймовірно, що буде (розслідування - ред.), а якщо виграє, то ймовірно, що закриють очі", — вважає експерт.

Що стосується майбутніх виборів, то однозначно буде два тури, впевнений політолог. "У другому турі буде Добкін і Терехов. По-моєму, це очевидно і тоді там вже будуть рівнятися рейтинги, у кого вище", - пояснив він.

Нагадаємо, 25 жовтня 2020 року харків'яни втретє обрали Геннадія Кернеса мером міста. Однак на той момент він, за офіційними даними, перебував за кордоном на лікуванні і навіть міським головою був призначений без присяги.

Останній раз Кернеса на публіці бачили в серпні 2020 року, а 17 грудня стало відомо про його смерть. При цьому весь цей час близькі стверджували, що Кернес живий, а Терехов навіть заявив, що він переміг коронавірус, що було безпідставно.

Ігор Терехов змінив Кернеса на посаді і став в.о. міського голови на підставі подання, до якого нібито було додано електронний підпис Кернеса. Цей підпис, за однією з версій, вважають підробленим.

Вибори міського голови Харкова за рішенням Верховної Ради призначені на 31 жовтня 2021 року.

Харків Геннадій Кернес Ігор Терехов

 
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