Вся правда о болезни и смерти Кернеса станет известна после поражения Терехова на выборах в Харькове, - эксперт

Правоохранители начнут активно изучать обстоятельства смерти Геннадия Кернеса и перехода власти к Игорю Терехову только в случае проигрыша последнего на мэрских выборах в Харькове

Такое предположение высказал политический эксперт Кирилл Молчанов, передает УНН.

"Есть масса вопросов, начиная с того, как у Терехова оказалась подпись Кернеса. Это должны расследовать правоохранители, потому что есть версия, что Кернес вряд ли что-то мог подписывать", — отметил политолог.

Но сейчас активному следствию может препятствовать админресурс и статус Терехова, допускает Молчанов. "Вот если проиграет выборы, вероятно, что будет (расследование — ред.), а если выиграет, то вероятно, что закроют глаза", — считает эксперт.

Что касается предстоящих выборов, то однозначно будет два тура, уверен политолог. "Во втором туре будет Добкин и Терехов. По-моему, это очевидно и тогда там уже будут ровняться рейтинги, у кого выше", — пояснил он.

Напомним, 25 октября 2020 года харьковчане в третий раз выбрали Геннадия Кернеса мэром города. Однако на тот момент он, по официальным данным, находился за границей на лечении и даже городским головой был назначен без присяги.

Последний раз Кернеса на публике видели в августе 2020 года, а 17 декабря стало известно о его смерти. При этом все это время близкие утверждали, что Кернес жив, а Терехов даже заявил, что он победил коронавирус, что было безосновательно.

Игорь Терехов сменил Кернеса в должности и стал и.о. городского головы на основании представления, к которому якобы была добавлена электронная подпись Кернеса. Эту подпись, по одной из версий, считают поддельной.

Выборы городского головы Харькова по решению Верховной Рады назначены на 31 октября 2021 года.