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16 сентября 2021, 12:48 33

Вся правда о болезни и смерти Кернеса станет известна после поражения Терехова на выборах в Харькове, - эксперт

16 сентября 2021, 12:48 33
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Правоохранители начнут активно изучать обстоятельства смерти Геннадия Кернеса и перехода власти к Игорю Терехову только в случае проигрыша последнего на мэрских выборах в Харькове

Такое предположение высказал политический эксперт Кирилл Молчанов, передает УНН.

"Есть масса вопросов, начиная с того, как у Терехова оказалась подпись Кернеса. Это должны расследовать правоохранители, потому что есть версия, что Кернес вряд ли что-то мог подписывать", — отметил политолог.

Но сейчас активному следствию может препятствовать админресурс и статус Терехова, допускает Молчанов. "Вот если проиграет выборы, вероятно, что будет (расследование — ред.), а если выиграет, то вероятно, что закроют глаза", — считает эксперт.

Что касается предстоящих выборов, то однозначно будет два тура, уверен политолог. "Во втором туре будет Добкин и Терехов. По-моему, это очевидно и тогда там уже будут ровняться рейтинги, у кого выше", — пояснил он.

Напомним, 25 октября 2020 года харьковчане в третий раз выбрали Геннадия Кернеса мэром города. Однако на тот момент он, по официальным данным, находился за границей на лечении и даже городским головой был назначен без присяги.

Последний раз Кернеса на публике видели в августе 2020 года, а 17 декабря стало известно о его смерти. При этом все это время близкие утверждали, что Кернес жив, а Терехов даже заявил, что он победил коронавирус, что было безосновательно.

Игорь Терехов сменил Кернеса в должности и стал и.о. городского головы на основании представления, к которому якобы была добавлена электронная подпись Кернеса. Эту подпись, по одной из версий, считают поддельной.

Выборы городского головы Харькова по решению Верховной Рады назначены на 31 октября 2021 года.

Харьков Геннадий Кернес Игорь Терехов

 
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