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15 вересня 2021, 13:33 26

Дмитро Маринін: Влада в Харкові могла бути захоплена шляхом обману і махінацій. Необхідне розслідування

15 вересня 2021, 13:33 26
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Смерть колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса має бути розслідувана, адже є всі підстави вважати, що владу в місті захопили шляхом махінацій

Про це під час прес-конференції в інтернет-виданні "Накипело" заявив депутат Харківської міської ради VI скликання, можливий кандидат у мери Харкова Дмитро Маринін.

За його словами, 23 серпня 2020 року всі харків'яни востаннє побачили Геннадія Кернеса, а потім всім сказали, що Кернес нібито захворів коронавірусом і під покровом ночі його нібито вивезли за кордон на лікування.

"Це так нам говорили, що його відвезли до Німеччини в клініку "Шаріте". Потім почалася виборча епопея, а два персонажі були у всьому зацікавлені і в подальшому, на мій погляд, захопленні влади в Харкові. Це Ігор Терехов і Павло Фукс, який вважався другом Геннадія Кернеса. Весь час, коли Кернес перебував у Німеччині на лікуванні, вони говорили, що з Геннадієм Адольфовичем все гаразд і він вже майже одужав, а також – скоро повернеться в Харків. Все це потрібно було для того, щоб провести вибори", – заявив Дмитро Маринін.

Він також додав, що в підсумку харків'яни не знають, обирали вони живу людину або неживу, а тому з цим потрібно розбиратися. "Також, я вважаю, є підробка з нібито електронним підписом про пропозицію Кернеса нібито призначити секретарем Харківської міськради Ігоря Терехова, а також про призначення заступників міського голови. Нам все піднесли так, що Харків вибирав живого мера, який перебував у здоров'ї і міг приймати рішення. Але зараз прокуратура Німеччини вже починає говорити про те, що Кернес, коли був на лікуванні в Німеччині, перебував не в свідомості і не міг приймати ніякі рішення", – сказав Дмитро Маринін.

Все це, вважає політик, "може означати те, що влада в місті Харкові могла бути захоплена шляхом обману і махінацій". "Думаю, якщо все це буде до кінця розслідувано, то це буде вибух в Україні, адже всі дізнаються, як друзі і підлеглі Геннадія Кернеса могли використовувати його і незаконно прийти до влади в місті. Моя думка: це було незаконне захоплення влади, і воно повинно бути розслідувано. Всі матеріали, які будуть передані прокуратурою Німеччини в Генпрокуратуру України, їм повинен бути даний хід. Якщо порушений закон - потрібно відповідати", - підсумував Дмитро Маринин.

Нагадаємо, раніше Дмитро Маринин заявив, що тимчасовий очільник Харкова Ігор Терехов повинен понести відповідальність за узурпацію влади в місті.

Харків Геннадій Кернес

 
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