Дмитрий Маринин: Власть в Харькове могла быть захвачена путем обмана и махинаций. Необходимо расследование

Об этом во время пресс-конференции в интернет-издании "Накипело" заявил депутат Харьковского городского совета VI созыва, возможный кандидат в мэры Харькова Дмитрий Маринин.

По его словам, 23 августа 2020 года все харьковчане в последний раз увидели Геннадия Кернеса, а затем всем сказали, что Кернес якобы заболел коронавирусом и под покровом ночи его якобы вывезли за границу на лечение.

"Это так нам говорили, что его увезли в Германию в клинику "Шарите". Затем началась избирательная эпопея, а два персонажа были во всем заинтересованы и в дальнейшем, на мой взгляд, захвате власти в Харькове. Это Игорь Терехов и Павел Фукс, который считался другом Геннадия Кернеса. Все время, когда Кернес находился в Германии на лечении, они говорили, что с Геннадием Адольфовичем все в порядке и он уже почти выздоровел, а также – скоро вернется в Харьков. Все это нужно было для того, чтобы провести выборы", – заявил Дмитрий Маринин.

Он также добавил, что в итоге харьковчане не знают, избирали они живого человека или неживого, а потому с этим нужно разбираться. "Также, я считаю, есть подлог с якобы электронной подписью о предложении Кернеса якобы назначить секретарем Харьковского горсовета Игоря Терехова, а также о назначении заместителей городского головы. Нам все преподнесли так, что Харьков выбирал живого мэра, который находился в здравии и мог принимать решения. Но сейчас прокуратура Германии уже начинает говорить о том, что Кернес, когда был на лечении в Германии, находился не в сознании и не мог принимать никакие решения", – сказал Дмитрий Маринин.

Все это, считает политик, "может означать то, что власть в городе Харькове могла быть захвачена путем обмана и махинаций". "Думаю, если все это будет до конца расследовано, то это будет взрыв в Украине, ведь все узнают, как друзья и подчиненные Геннадия Кернеса могли использовать его и незаконно прийти к власти в городе. Мое мнение: это был незаконный захват власти, и он должен быть расследован. Все материалы, которые будут переданы прокуратурой Германии в генпрокуратуру Украины, им должен быть дан ход. Если нарушен закон – нужно отвечать", – подытожил Дмитрий Маринин.

Напомним, ранее Дмитрий Маринин заявил, что временный градоначальник Харькова Игорь Терехов должен понести ответственность за узурпацию власти в городе.