Михайло Добкін: Нав'язувати Харкову чужі цінності неправильно і нечесно

Поряд із фінансовою та політичною децентралізацією Україні потрібно провести гуманітарну децентралізацію, щоб харків'яни не соромилися на весь голос говорити про свої ідеали

Про це в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" заявив лідер ГО "Наш Дім – Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін.

Зокрема, оцінюючи процеси децентралізації в Україні, Михайло Добкін зазначив, що фінансова децентралізація в Україні проведена "максимально успішно", вона зроблена "так, як зручно не Києву, а як зручно регіонам".

У той же час, за його словами, в країні "абсолютно не була проведена гуманітарна децентралізація". "Ми сьогодні в Харкові соромимося на весь голос говорити про значущість Дня Перемоги для нас. При цьому ми чуємо дуже гучні розповіді про те, який внесок у розвиток України, і для Харкова в тому числі, вніс пан Бандера або Шухевич", - зазначив Добкін.

"Так не можна, це неправильно, це нечесно по відношенню до людей. Там, де цінності мають максимальне значення, нехай вони і живуть. Є загальнонаціональні цінності, а є цінності локальні, і не потрібно сову натягувати на весь глобус, вона лопне", - підсумував Михайло Добкін.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявив, що Держава повинна бути соціально-орієнтованою, піклуватися і допомагати тим людям, які просто не виживуть без допомоги держави, а у керівництва країни повинні бути соціальні пріоритети. В першу чергу - це турбота про людей. "Сьогодні я розумію, що люди без соціальної допомоги і підтримки держави не виживуть, якщо тарифи на опалення, гарячу воду і газ будуть і далі рости", – заявив політик.