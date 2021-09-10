Михайло Добкін: Турбота про людей повинна стати головним пріоритетом влади

Держава повинна дбати і допомагати тим людям, які просто не виживуть без допомоги держави, а у керівництва країни повинні бути соціальні пріоритети

Про це заявив лідер громадської організації "Наш Дім - Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24".

За словами Михайла Добкіна, на сьогоднішній день він не бачить турботи держави про своїх громадян. "Я не бачу сьогодні реальної допомоги людям... сьогодні я розумію, що люди без соціальної допомоги і підтримки держави не виживуть, якщо тарифи на опалення, гарячу воду і газ будуть і далі рости", – заявив політик, і додав, що тільки ціна на газ за останній час зросла втричі. Стали вище ціни і на продукти харчування.

Лідер громадської організації "Наш Дім - Харків" вважає, що у влади повинні бути чіткі пріоритети в розвитку держави. "Якщо головний пріоритет - зруйнувати всю промисловість, вибити голодом і холодом більшу частину людей старшого віку, розігнати частину людей, які нам тут не потрібні, відправивши їх на заробітки в інші країни – тоді цей пріоритет реалізовується дуже добре", - зазначив Михайло Добкін.

Якщо ж завдання влади, за його словами, зробити все, щоб наші люди відчували підтримку і турботу про них, не забираючи останні гроші неймовірними тарифами на комунальні послуги – тоді ми будемо керуватися іншими пріоритетами. "Ми будемо державою, в якій є турбота про людей", – підкреслив політик.

Говорячи про розвиток промислового виробництва Харкова, Михайло Добкін заявив, що в його планах забрати на баланс міста всі промислові площі, які є. Політик підкреслив, що якщо харківські підприємства банкрутуватимуть і продаватиметься майно, то місто в особі мерії братиме участь у придбанні цих виробничих потужностей. "Але ми не будемо платити за це гроші. Ми узаконимо ті землі, які можуть продати під чергове будівництво. При цьому площі залишаться, ми їх передамо тим, хто під гарантії створення нових робочих місць візьме їх в роботу і буде приносити користь місту", — сказав політик.

Михайло Добкін також заявив, що розвиток і економічне відновлення країни почнеться з регіонів, і Харків повинен стати тим містом, яке запустить цей процес. "Ми це зробимо, ви ж мене знаєте", — підсумував Михайло Добкін.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявив, що не дозволить чиновникам грабувати Харків. За його словами, сьогодні харківські можновладці отримали можливість викачувати з міста все, що можна. На думку політика, цієї можливості їх необхідно позбавити. "Людина, яка сидить на фінансових потоках, розглядає Харків як підприємство, яке приносить гроші. Я вважаю, що таку людину до влади допускати не можна", — заявив Михайло Добкін.