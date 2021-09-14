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14 сентября 2021, 17:17 22

Михаил Добкин: Навязывать Харькову чуждые ценности неправильно и нечестно

14 сентября 2021, 17:17 22
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Наряду с финансовой и политической децентрализацией Украине нужно провести гуманитарную децентрализацию, чтобы харьковчане не стеснялись во весь голос говорить о своих идеалах

Об этом в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

В частности, оценивая процессы децентрализации в Украине, Михаил Добкин отметил, что финансовая децентрализация в Украине проведена "максимально успешно", она сделана "так, как удобно не Киеву, а как удобно регионам".

В то же время, по его словам, в стране "абсолютно не была проведена гуманитарная децентрализация". "Мы сегодня в Харькове стесняемся во весь голос говорить о значимости Дня Победы для нас. При этом мы слышим очень громкие рассказы о том, какой вклад в развитие Украины, и для Харькова в том числе, внес господин Бандера или Шухевич", - отметил Добкин.

"Так нельзя, это неправильно, это нечестно по отношению к людям. Там, где ценности имеют максимальное значение, пусть они и живут. Есть общенациональные ценности, а есть ценности локальные, и не нужно сову натягивать на весь глобус, она лопнет", - подытожил Михаил Добкин.

Напомним, ранее Михаил Добкин заявил, что Государство должно быть социально-ориентированным, заботиться и помогать тем людям, которые просто не выживут без помощи государства, а у руководства страны должны быть социальные приоритеты. В первую очередь – это забота о людях. "Сегодня я понимаю, что люди без социальной помощи и поддержки государства не выживут, если тарифы на отопление, горячую воду и газ будут и дальше расти", – заявил политик.

Харьков Михаил Добкин

 
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