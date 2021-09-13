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13 вересня 2021, 12:59 20

Михайло Добкін: Наша команда запускає програму "Турбота" щодо компенсації витрат на оплату послуг ЖКГ

13 вересня 2021, 12:59 20
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Громадська організація "Наш Дім - Харків" з 13 Вересня розпочала прийом заявок від жителів Харкова для участі в міській програмі "Турбота" щодо компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг харків'янам

Про це заявив лідер ГО "Наш Дім - Харків", Харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін.

За його словами, ідея розробити таку програму з'явилася після того, як на всіх зустрічах він чує скарги людей на високі комунальні платежі, які вони не в змозі оплачувати.

"Наша команда розробила програму "Турбота", яка передбачає щорічну разову допомогу на оплату комунальних послуг соціально незахищеним сім'ям у розмірі 2 тисячі гривень. Дві третини харківських домогосподарств потрапляють в цю категорію. Ця допомога буде надаватися всім, незалежно від боргів. Я розумію, що після виборів ми отримаємо напівпорожній бюджет, але при грамотному підході місто може надавати таку допомогу", — зазначив Михайло Добкін і додав, що програма "Турбота" — це реальний механізм допомоги людям при оплаті комуналки.

У ГО " Наш Дім - Харків "також повідомили, що для того, щоб стати учасником програми "Турбота", необхідно прийти в один з "ДОБКІН ХАБів" і заповнити заявку. З собою необхідно мати паспорт або ID карту та ідентифікаційний податковий номер. Кожен, хто заповнив заявку, отримає підтвердження про участь у програмі.

Міська програма адресної допомоги харків'янам з компенсації оплати житлово-комунальних послуг "Турбота" почне діяти після її затвердження та впровадження рішенням міського голови в грудні 2021 року.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявив, що Україна за Конституцією соціальна держава і повинна брати на себе відповідальність за соціально незахищені верстви населення. У тому числі це стосується і ситуації з тарифами на послуги ЖКГ. За його словами, держава не має права виймати тарифами останні гроші у людей похилого віку.

тарифи Харків Михайло Добкін

 
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