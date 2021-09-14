Михаил Добкин: В рамках программы "Забота" мы будем компенсировать харьковчанам расходы на услуги ЖКХ

В Харькове после выборов городского головы будет запущена программа "Забота", которая предполагает выплату компенсаций социально незащищенным харьковчанам части стоимости услуг ЖКХ

Об этом в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" заявил лидер общественной организации "Наш Дом — Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

По словам Михаила Добкина, в ближайшей перспективе нас всех ждет очередное повышение цен и тарифов на энергоносители, что неизбежно приведет к увеличению сумм в платежках, которое получает население. В таких условиях, считает Михаил Добкин, государство должно находить механизмы компенсаций, чтобы хоть немного снять финансовую нагрузку с людей.

"Поэтому мы начинаем самоорганизовываться. И в Харькове сразу после выборов будет реализована программа под названием "Забота", – сказал Михаил Добкин.

По его словам, программа "Забота" – это реальный механизм помощи социально незащищенным жителям города и в нынешних условиях – очень важный. "Мы будем компенсировать жителям Харькова часть стоимости тарифов. Это не лишние деньги для города. На них можно было бы строить дороги, ремонтировать жилой фонд, школы и детские садики… Но мы понимаем, насколько сегодня необходимо поддержать людей. К тому же, мы станем первым в Украине городом, который запустит такую программу помощи и в результате другие города начнут использовать наш опыт для поддержки социально уязвимых граждан", — заявил лидер "Наш Дом — Харьков".

Политик уточнил, что город будет предоставлять ежегодную разовую помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 2000 гривен, которая будет предоставляться независимо от других социальных государственных выплат и пособий или уже оплаченных ранее счетов.

Михаил Добкин также подчеркнул, что при грамотном подходе к распределению бюджетных средств город сможет оказывать такую помощь жителям и добавил, что заполнить заявку на получение компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг можно уже сейчас. Для этого необходимо прийти в один из "ДОБКИН ХАБов".

Напомним, что с 13 сентября команда "Наш Дом — Харьков" начала прием заявок от жителей Харькова для участия в городской программе "Забота" по компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Для того, чтобы стать участником программы, необходимо заполнить заявку в любом из "ДОБКИН Хабов". С собой необходимо иметь паспорт или ID карту и идентификационный налоговый номер. Каждый, кто заполнил заявку, получит подтверждение об участии в программе.

Городская программа адресной помощи харьковчанам по компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг "Забота" начнет действовать после ее утверждения и внедрения решением городского головы в декабре 2021 года.