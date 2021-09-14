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14 сентября 2021, 10:28 3

В Харькове из окна выпал годовалый ребенок

14 сентября 2021, 10:28 3
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Фото из открытых источников
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В Харькове 12 сентября годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Предварительно установлено, что в тот день родители ребенка оставили девочку под присмотром своих знакомых.

"Около 20:00 она выпала из окна кухни", - говорится в сообщении. Отмечается, что квартира расположена на третьем этаже дома на проспекте Индустриальном. Состояние ее здоровья медики оценивают как тяжелое.

Полиция возбудила уголовное дело по факту злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком или за лицом. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Запорожье ребенок выпал из окна пятого этажа и выжил.

Харьков ребенок полиция криминал Украина

 
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