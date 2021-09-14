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14 вересня 2021, 10:35 33

Михайло Добкін: Обставини смерті Кернеса ніхто не сховає, все стане явним

14 вересня 2021, 10:35 33
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У Харкові наростає суспільне обурення навколо інформації, що з'явилася про обставини хвороби і смерті Геннадія Кернеса

Про це в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" заявив лідер ГО "Наш Дім – Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін.

Зокрема, відповідаючи на запитання харківського блогера Дениса Ярославського, який в режимі відеоконференції взяв участь в ефірі, Михайло Добкін заявив, що на зустрічах з харків'янами люди запитують його про те, чому правоохоронці не розслідують обставини смерті Кернеса та інформацію про те, що він вже не був у свідомості, коли харків'янам заявили, що Кернес поставив свій підпис під поданням нинішнього в.о. мера Ігоря Терехова на посаду секретаря Харківської міськради.

"Зараз наростає суспільне обурення з цього приводу, і воно рано чи пізно в щось виллється. Якщо влада буде ховати цю ситуацію з різних причин, щоб, скажімо, когось підвісити на гачок, то виникне ситуація, коли всі чиновники, яким є що приховувати, вони стануть співучасниками", - зазначив Михайло Добкін, додавши, що у нього вже є розуміння ситуації.

Політик також додав, що з'ясування всіх обставин смерті Кернеса "покаже, хто був поруч з ним, хто був його другом, а хто користувався цим і став головним вигодоодержувачем його смерті в економічному і політичному аспекті".

"І ніхто цього не сховає. Ми за ниточки все це витягнемо на світло, а на світлі цим людям буде дуже важко, вони звикли робити все кулуарно... Витягнемо, побачимо їх, і кожному роздамо по заслугах", - заявив Михайло Добкін.

Нагадаємо, Ігоря Терехова обрали секретарем Харківської міськради 9 грудня 2020 року на підставі подання з електронним підписом Геннадія Кернеса. На момент виборів Кернес перебував у берлінській клініці "Шаріте" на лікуванні. Після смерті Кернеса 17 грудня 2020 року Терехов став в.о. мера Харкова.

Останнім часом в ЗМІ з'явилася інформація про те, що обставини смерті Кернеса вивчала прокуратура Німеччини і там нібито прийшли до висновку, що Кернес не був у свідомості весь час його перебування в клініці "Шаріте". Якщо ця інформація відповідає дійсності, то Ігор Терехов був обраний секретарем міськради та в.о. мера незаконно.

Харків Геннадій Кернес Михайло Добкін Ігор Терехов

 
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