Михаил Добкин: Обстоятельства смерти Кернеса никто не спрячет, все станет явным

Об этом в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

В частности, отвечая на вопрос харьковского блогера Дениса Ярославского, который в режиме видеоконференции принял участие в эфире, Михаил Добкин заявил, что на встречах с харьковчанами люди также спрашивают его о том, почему правоохранители не расследуют обстоятельства смерти Кернеса и информацию о том, что он уже не был в сознании, когда харьковчанам заявили, что Кернес поставил свою подпись под представлением нынешнего и.о. мэра Игоря Терехова на должность секретаря Харьковского горсовета.

"Сейчас нарастает общественное негодование по этому поводу, и оно рано или поздно во что-то выльется. Если власть будет прятать эту ситуацию по разным причинам, чтобы, скажем, кого-то подвесить на крючок, то возникнет ситуация, когда все чиновники, которым есть что скрывать, они станут соучастниками", - отметил Михаил Добкин, добавив, что у него уже есть понимание ситуации.

Политик также добавил, что выяснение всех обстоятельств смерти Кернеса "покажет, кто был рядом с ним, кто был его другом, а кто пользовался этим и стал главным выгодополучателем его смерти в экономическом и политическом аспекте".

"И никто этого не спрячет. Мы за ниточки все это вытащим на свет, а на свету этим людям будет очень тяжело, они привыкли делать все кулуарно... Вытащим, увидим их, и каждому раздадим по заслугам", - заявил Михаил Добкин.

Напомним, Игоря Терехова избрали секретарем Харьковского горсовета 9 декабря 2020 года на основании представления с электронной подписью Геннадия Кернеса. На момент выборов Кернес находился в берлинской клинике "Шарите" на лечении. После смерти Кернеса 17 декабря 2020 года Терехов стал и.о. мэра Харькова.

В последнее время в СМИ появилась информация о том, что обстоятельства смерти Кернеса изучала прокуратура Германии и там якобы пришли к выводу, что Кернес не был в сознании все время его пребывания в клинике "Шарите". Если эта информация соответствует действительности, то Игорь Терехов был избран секретарем горсовета и и.о. мэра незаконно.