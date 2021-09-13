Михаил Добкин: Наша команда запускает программу "Забота" по компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ

Общественная организация "Наш Дом – Харьков" с 13 сентября начала прием заявок от жителей Харькова для участия в городской программе "Забота" по компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг харьковчанам

Об этом заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

По его словам, идея разработать такую программу появилась после того, как на всех встречах он слышит жалобы людей на высокие коммунальные платежи, которые они не в состоянии оплачивать.

"Наша команда разработала программу "Забота", которая предполагает ежегодную разовую помощь на оплату коммунальных услуг социально незащищенным семьям в размере 2 тысячи гривен. Две трети харьковских домохозяйств попадают в эту категорию. Эта помощь будет полагаться всем, независимо от долгов. Я понимаю, что после выборов мы получим полупустой бюджет, но при грамотном подходе город может оказывать такую помощь", — отметил Михаил Добкин и добавил, что программа "Забота" — это реальный механизм помощи людям при оплате коммуналки.

В ОО "Наш Дом – Харьков" также сообщили, что для того, чтобы стать участником программы "Забота", необходимо прийти в один из "ДОБКИН ХАБов" и заполнить заявку. С собой необходимо иметь паспорт или ID карту и идентификационный налоговый номер. Каждый, кто заполнил заявку, получит подтверждение об участии в программе.

Городская программа адресной помощи харьковчанам по компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг "Забота" начнет действовать после ее утверждения и внедрения решением городского головы в декабре 2021 года.

Напомним, ранее Михаил Добкин заявил, что Украина по Конституции социального государство и должно брать на себя ответственность за социально незащищенные слои населения. В том числе это касается и ситуации с тарифами на услуги ЖКХ. По его словам, государство не имеет права вынимать тарифами последние деньги у стариков.