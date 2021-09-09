Михайло Добкін: Держава не має права виймати тарифами останні гроші у старих

Україна за Конституцією соціальна держава і повинна брати на себе відповідальність за соціально незахищені верстви населення. У тому числі це стосується і ситуації з тарифами на послуги ЖКГ

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" заявив лідер ГО "Наш Дім – Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін.

Зокрема, політик нагадав, що на сьогоднішній день ціна на газ для підприємств теплокомуненерго генерується на рівні 17 тис.грн. "Це триразове подорожчання при тому, що газ був куплений ще тоді, коли не було ціни 500 доларів за тис.кубометрів. Мало того, ми ще газ видобуваємо, яким можемо розбавляти в ціновому сегменті", - сказав Добкін.

"Ми за Конституцією соціальна держава, як і багато країн в Європі, США не соціальна держава. Є гроші тебе там лікують, а ні - не лікують. У нас є соціальні зобов'язання, але на сьогоднішній день держава зняла з себе зобов'язання турботи над тією категорією людей, які не можуть прожити самостійно, без допомоги держави. Це стосується цін на продукти харчування. У 2015 році Уряд Яценюка скасував контроль за цінами за певним набором продуктів, які могли собі дозволити люди з низьким достатком, соціальний хліб молоко низької жирності, макарони... Люди потрапили в ринок, теж саме сталося і з газом", – сказав Михайло Добкін, додавши, що "вийти з цього ринку - наше право".

"Ми повинні розуміти які у нас пріоритети, якщо у нас пріоритет зруйнувати всю промисловість, вибити голодом і холодом більшу частину людей старшого віку, розігнати частину людей, які нам не потрібні, на заробітки, то цей пріоритет реалізується добре. Але якщо у нас пріоритет зберегти наших людей похилого віку, дати можливысть поправити їм своє здоров'я. Якщо ми не будемо виймати у них останні гроші з гаманців неймовірними тарифами на електроенергію, на тепло, на воду, на газ, тоді ми будемо державою, в якій є турбота про людей", - підсумував Михайло Добкін.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін на зустрічі з харків'янами заявив, що сьогодні люди в міській владі Харкова отримали можливість викачувати з міста все, що можна. На думку Михайла Добкіна, цієї можливості їх необхідно позбавити. "Людина, яка сидить на фінансових потоках, розглядає Харків, як підприємство, яке приносить гроші. Я вважаю, що таку людину до влади допускати не можна", — зазначив Михайло Добкін.