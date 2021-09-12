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12 вересня 2021, 14:23 492

У центрі Харкова пройшов ЛГБТ-марш

12 вересня 2021, 14:23 492
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Фото: Суспільне
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У неділю, 12 вересня, в Харкові пройшов марш рівності

Про це інформує RegioNews з посиланням на KharkivToday.

Зазначається, що колони почали ходу з перетину площі Свободи та проспекту Науки і пройшли по проспекту Науки до станції метро "Ботанічний сад". Для безпеки їх оточила поліція. Правоохоронці у всіх оглядали речі.

Під час ходи учасники скандували: "Нумо, Харків! Права замість парків", "Рівність для всіх, безпека для всіх".

Нагадаємо, у травні в Києві під час Транс-маршу затримали чоловіка.

Україна ЛГБТ Харків люди марш

 
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