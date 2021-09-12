У центрі Харкова пройшов ЛГБТ-марш
У неділю, 12 вересня, в Харкові пройшов марш рівності
Про це інформує RegioNews з посиланням на KharkivToday.
Зазначається, що колони почали ходу з перетину площі Свободи та проспекту Науки і пройшли по проспекту Науки до станції метро "Ботанічний сад". Для безпеки їх оточила поліція. Правоохоронці у всіх оглядали речі.
Під час ходи учасники скандували: "Нумо, Харків! Права замість парків", "Рівність для всіх, безпека для всіх".
Нагадаємо, у травні в Києві під час Транс-маршу затримали чоловіка.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Танці навколо закону про деолігархізацію. Хто і чим б'є по амбіціях Зеленського