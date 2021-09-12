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12 сентября 2021, 14:23 506

В центре Харькова прошел ЛГБТ-марш

12 сентября 2021, 14:23 506
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Фото: Общественное
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В воскресенье, 12 сентября, в Харькове прошел марш равенства

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на KharkivToday.

Отмечается, что колонны начали шествие с пересечения площади Свободы и проспекта Науки и прошли по проспекту Науки до станции метро "Ботанический сад". Для безопасности их окружила полиция. Правоохранители у всех осматривали вещи.

Во время шествия участники скандировали: "Права вместо парков", "Равенство для всех, безопасность для всех".

Напомним, в мае в Киеве во время Транс-марша задержали мужчину.

Украина ЛГБТ Харьков люди марш

 
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