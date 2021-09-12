В центре Харькова прошел ЛГБТ-марш
В воскресенье, 12 сентября, в Харькове прошел марш равенства
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на KharkivToday.
Отмечается, что колонны начали шествие с пересечения площади Свободы и проспекта Науки и прошли по проспекту Науки до станции метро "Ботанический сад". Для безопасности их окружила полиция. Правоохранители у всех осматривали вещи.
Во время шествия участники скандировали: "Права вместо парков", "Равенство для всех, безопасность для всех".
Напомним, в мае в Киеве во время Транс-марша задержали мужчину.
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