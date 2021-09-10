Михаил Добкин: Забота о людях должна стать главным приоритетом власти

Государство должно заботиться и помогать тем людям, которые просто не выживут без помощи государства, а у руководства страны должны быть социальные приоритеты

Об этом заявил лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

По словам Михаила Добкина, на сегодняшний день он не видит заботы государства о своих гражданах. "Я не вижу сегодня реальной помощи людям… Сегодня я понимаю, что люди без социальной помощи и поддержки государства не выживут, если тарифы на отопление, горячую воду и газ будут и дальше расти", – заявил политик, и добавил, что только цена на газ за последнее время выросла втрое. Стали выше цены и на продукты питания.

Лидер общественной организации "Наш Дом – Харьков" считает, что у властей должны быть четкие приоритеты в развитии государства. "Если главный приоритет – разрушить всю промышленность, выбить голодом и холодом большую часть людей старшего возраста, разогнать часть людей, которые нам здесь не нужны, отправив их на заработки в другие страны – тогда этот приоритет реализовывается очень хорошо", - отметил Михаил Добкин.

Если же задача властей, по его словам, сделать все, чтобы наши люди чувствовали поддержку и заботу о них, не забирая последние деньги невероятными тарифами на коммунальные услуги – тогда мы будем руководствоваться другими приоритетами. "Мы будем государством, в котором есть забота о людях", – подчеркнул политик.

Говоря о развитии промышленного производства Харькова, Михаил Добкин заявил, что в его планах забрать на баланс города все промышленные площади, которые есть. Политик подчеркнул, что если харьковские предприятия будут банкротиться и будет продаваться имущество, то город в лице мэрии будет участвовать в приобретении этих производственных мощностей. "Но мы не будем платить за это деньги. Мы узаконим те земли, которые могут продать под очередное строительство. При этом площади останутся, мы их передадим тем, кто под гарантии создания новых рабочих мест возьмет их в работу и будет приносить пользу городу", — сказал политик.

Михаил Добкин также заявил, что развитие и экономическое восстановление страны начнется с регионов, и Харьков должен стать тем городом, который запустит этот процесс. "Мы это сделаем, вы же меня знаете", — подытожил Михаил Добкин.

Напомним, ранее Михаил Добкин заявил, что не позволит чиновникам грабить Харьков. По его словам, сегодня харьковские власть имущие получили возможность выкачивать из города все, что можно. По мнению политика, этой возможности их необходимо лишить. "Человек, который сидит на финансовых потоках, рассматривает Харьков как предприятие, которое приносит деньги. Я считаю, что такого человека к власти допускать нельзя", — заявил Михаил Добкин.