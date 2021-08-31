Михайло Добкін: Околиці Харкова повинні бути в такому ж стані, як і центр

На сьогоднішній день у багатьох харківських дворах катастрофічна ситуація з інфраструктурою, але ця ситуація зміниться відразу після виборів міського голови

Про це під час зустрічі з харків'янами заявив лідер ГО "Наш Дім - Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін.

Зокрема, Добкін приїхав в один з найпроблемніших районів Харкова - Новобаварський.

Жителі цього району регулярно скаржаться на катастрофічний стан об'єктів житлово-комунального господарства, а також – на розбиті дороги. Крім того, місцевих жителів не влаштовує, що на території району, в основному, лише старі дитячі майданчики, а ще дуже високий рівень злочинності і процвітає наркоманія.

Михайло Добкін вислухав скарги жителів Новобаварського району, заявивши, що в Харкові склалася ситуація, коли чим далі район знаходиться від центру, тим більше в ньому проблем, а це порушує питання до якості роботи влади міста. Крім того, політик додав, що він з командою щодня їздить по різних дворах у всіх спальних районах Харкова і скрізь одні й ті ж проблеми.

"Ми бачимо розбиті дороги, відсутність освітлення, старі дитячі майданчики. Тому для того, щоб навести порядок, ми ухвалимо міську програму і кожен двір буде мати свій паспорт", – сказав Михайло Добкін.

Крім того, лідер ГО "Наш Дім – Харків" заявив, що планує розвивати околиці міста для того, щоб всі, без винятку, харків'яни могли пишатися всіма районами, а не тільки центральними.

За словами Михайла Добкіна, всі ми живемо в одному місті, а тому всі хочуть, щоб це місто було комфортним і найкращим. "Потрібно щоб харків'яни не боялися ходити вулицями міста і відчували себе в безпеці, як вдома. Центр Харкова - це гарний фасад, але якщо виїхати кудись на Салтівку, ХТЗ або П'ятихатки, то це буде зовсім інша картина", - додав політик.

Михайло Добкін запевнив, що весь цей бардак закінчиться відразу після виборів, адже вже зараз він об'їжджає всі райони Харкова, але після виборів він це робитиме вже з людьми, які звітуватимуть за наведення порядку.

Нагадаємо, вибори харківського міського голови відбудуться 31 жовтня 2021 року. В даний час обов'язки мера Харкова виконує Ігор Терехов, якого підтримують Арсен Аваков і Павло Фукс. 15 липня Верховна Рада відправила Авакова у відставку з поста глави Міністерства внутрішніх справ. 18 червня РНБО України ввела персональні санкції проти російсько-українського бізнесмена Павла Фукса.

Раніше Михайло Добкін заявив, що докладе всіх своїх зусиль для того, щоб навести порядок на вулицях Харкова. "Люди не повинні боятися виходити на вулиці міста. Жителі Харкова повинні розуміти, що їх ніхто не зачепить, а якщо зачепить – ця людина понесе відповідальність", – вважає Михайло Добкін.