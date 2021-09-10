09:01  10 сентября
COVID в Украине: за сутки обнаружили более 3600 случаев заражения
11:33  10 сентября
Херсонщину атаковали гусеницы: уничтожили деревья и подобрались к домам
08:09  10 сентября
На Донбассе зафиксировано 12 нарушений, боевики били из запрещенных вооружений
UA | RU
UA | RU
10 сентября 2021, 12:03 31

Михаил Добкин: Возрождение промышленности Украины начнется с Харькова

10 сентября 2021, 12:03 31
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Возможности местного самоуправления позволяют возрождать страну, "начиная с регионов", а не с центра

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

По его словам, бюджетная децентрализация сегодня позволяет концентрировать в местных бюджетах больше средств, чем раньше, "не надо больше ехать в Киев и выбивать себе деньги".

"Развитие и восстановление страны в целом пойдет с регионов. Там, где люди найдут способы выживания, используя ресурс уже не государственный, а возможности, которые дают органы местного самоуправления", - заявил Михаил Добкин, добавив, что начнет восстановление промышленности страны с Харькова.

Также политик отметил, что разговаривал с рядом руководителей в Харькове и области. Они сумели сохранить промышленное производство и "говорят о такой хорошей для всей Украины тенденции".

Кроме того, комментируя драку на трибуне парламента народных депутатов Гео Лероса и Николая Тищенко, Михаил Добкин отметил, что и качественно новые депутаты придут в Верховную Раду из регионов.

"Возрождение страны пойдет с регионов и в том, что касается качества новых народных депутатов. Все, кто туда попал с 2014 года – это случайные люди. Одни зашли на пене событий на Майдане, другие на волне успеха Владимира Зеленского, но они не зашли туда из-за своих профессиональных качеств. Я надеюсь, что парламент Х созыва будет по качеству совсем другой", - заявил Михаил Добкин.

Напомним, ранее, выступая перед харьковчанами Михаил Добкин заявил, что планирует развивать окраины города для того, чтобы все, без исключения, харьковчане могли гордиться всеми районами, а не только центральными. "Нужно чтобы харьковчане не боялись ходить по улицам города и чувствовали себя в безопасности, как дома. Центр Харькова – это красивый фасад, но если уехать куда-то на Салтовку, ХТЗ или Пятихатки, то это будет совершенно другая картина", – отметил политик.

Харьков Михаил Добкин

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Танцы вокруг закона о деолигархизации. Кто и чем бьет по амбициям Зеленского
Шесть лет и конфискация за 2 тысячи долларов: как Высший антикоррупционный суд взялся за судей-взяточников
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua