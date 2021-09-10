Михаил Добкин: Возрождение промышленности Украины начнется с Харькова

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

По его словам, бюджетная децентрализация сегодня позволяет концентрировать в местных бюджетах больше средств, чем раньше, "не надо больше ехать в Киев и выбивать себе деньги".

"Развитие и восстановление страны в целом пойдет с регионов. Там, где люди найдут способы выживания, используя ресурс уже не государственный, а возможности, которые дают органы местного самоуправления", - заявил Михаил Добкин, добавив, что начнет восстановление промышленности страны с Харькова.

Также политик отметил, что разговаривал с рядом руководителей в Харькове и области. Они сумели сохранить промышленное производство и "говорят о такой хорошей для всей Украины тенденции".

Кроме того, комментируя драку на трибуне парламента народных депутатов Гео Лероса и Николая Тищенко, Михаил Добкин отметил, что и качественно новые депутаты придут в Верховную Раду из регионов.

"Возрождение страны пойдет с регионов и в том, что касается качества новых народных депутатов. Все, кто туда попал с 2014 года – это случайные люди. Одни зашли на пене событий на Майдане, другие на волне успеха Владимира Зеленского, но они не зашли туда из-за своих профессиональных качеств. Я надеюсь, что парламент Х созыва будет по качеству совсем другой", - заявил Михаил Добкин.

Напомним, ранее, выступая перед харьковчанами Михаил Добкин заявил, что планирует развивать окраины города для того, чтобы все, без исключения, харьковчане могли гордиться всеми районами, а не только центральными. "Нужно чтобы харьковчане не боялись ходить по улицам города и чувствовали себя в безопасности, как дома. Центр Харькова – это красивый фасад, но если уехать куда-то на Салтовку, ХТЗ или Пятихатки, то это будет совершенно другая картина", – отметил политик.