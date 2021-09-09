Михаил Добкин: Государство не имеет права вынимать тарифами последние деньги у стариков

Украина по Конституции социального государство и должно брать на себя ответственность за социально незащищенные слои населения. В том числе это касается и ситуации с тарифами на услуги ЖКХ

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

В частности, политик напомнил, что на сегодняшний день цена на газ для предприятий теплокомунэнерго генерируется на уровне 17 тыс. грн. "Это трехкратное подорожание при том, что газ был куплен еще тогда, когда не было цены 500 долларов за тыс. кубометров. Мало того, мы еще газ добываем, которым можем разбавлять в ценовом сегменте", - сказал Добкин.

"Мы по конституции социальное государство, как и многие страны в Европе, США не социальное государство. Есть деньги тебя там лечат, а нет – не лечат. У нас есть социальные обязательства, но на сегодняшний день государство сняло с себя обязательства заботы над той категорией людей, которые не могут прожить самостоятельно, без помощи государства. Это касается цен на продукты питания. В 2015 году правительство Яценюка отменило контроль за ценами за определенным набором продуктов, которые могли себе позволить люди с низким достатком, социальный хлеб молоко низкой жирности, макароны... Люди попали в рынок, тоже самое произошло и с газом", - сказал Михаил Добкин, добавив, что "выйти из этого рынка – наше право".

"Мы должны понимать какие у нас приоритеты, если у нас приоритет разрушить всю промышленность, выбить голодом и холодом большую часть людей старшего возраста, разогнать часть людей, которые нам не нужны, на заработки, то этот приоритет реализуется хорошо. Но если у нас приоритет сохранить наших стариков, дать им возможность поправить им свое здоровье. Если мы не будем вынимать у них последние деньги из кошельков невероятными тарифами на электроэнергию, на тепло, на воду, на газ, тогда мы будем государством, в котором есть забота о людях", - подытожил Михаил Добкин.

Напомним, ранее Михаил Добкин на встрече с харьковчанами заявил, что сегодня люди в городской власти Харькова получили возможность выкачивать из города все, что можно. По мнению Михаила Добкина, этой возможности их необходимо лишить. "Человек, который сидит на финансовых потоках, рассматривает Харьков, как предприятие, которое приносит деньги. Я считаю, что такого человека к власти допускать нельзя", — отметил Михаил Добкин.