Михаил Добкин: Я не позволю чиновникам грабить Харьков

Выстроенная харьковским городским головой в 2010-2020 годах Геннадием Кернесом совместно с лидером ОО "Наш Дом – Харьков", харьковским городским головой в 2006-2010 годах Михаилом Добкиным система управления Харьковом начала разваливаться, но она будет возрождена

Об этом заявил Михаил Добкин, обсуждая на встрече с харьковчанами неэффективную работу харьковских руководителей и чиновников, сообщает официальный сайт ОО "Наш Дом - Харьков".

По словам Михаила Добкина, объезжая харьковские дворы, он уже многие проблемы увидел своими глазами. "Нужно все эти проблемы освещать. Нужно ставить ответственных людей, которые будут следить за этим. Задача мэра создать такую систему, при которой ответственный за определенное направление, устранял проблемы", — сказал политик.

По его словам, выстроенная система им совместно с Геннадием Кернесом начала разваливаться. "Сегодня к работе различных чиновников есть вопросы. Я четыре года был мэром, потом — губернатором и вижу работу людей. Я приезжаю в один район — руководителя ругают. Приезжаю в другой район и слышу жалобы людей", — сказал Михаил Добкин.

Также политик отдельно затронул тему задолженностей по заработной плате на коммунальных предприятиях, в частности, КП "Харьковский метрополитен". По его словам, сегодня предприятие находится в крупных долгах и генерирует убытки. "Денег на проезд хватает. Это деньги, которые собирают в "Подземном городе" от торговых точек, рекламы в метро. Но при этом зарплаты сотрудникам не платят и накапливают долги. Почему? Потому что финансовый директор там — это ставленник уже бывшего главы МВД Авакова", — заявил политик и добавил, что такая же ситуация сейчас с КП "Харьковводоканал".

По его словам, сегодня эти люди получили возможность выкачивать из города все, что можно. По мнению Михаила Добкина, этой возможности их необходимо лишить. "Человек, который сидит на финансовых потоках, рассматривает Харьков, как предприятие, которое приносит деньги. Я считаю, что такого человека к власти допускать нельзя", — отметил Михаил Добкин.

По его словам, городу нужен хозяин, который сможет и будет отстаивать интересы Харькова и его жителей в Киеве. "Когда за твоей спиной 1,5 млн населения, и у тебя есть опыт, возможности, знания и связи в Киеве, то такого человека столкнуть тяжело, а этого — щелбанами забьют. И с ним забьют все интересы Харькова. Я не хочу то, чем я гордился, то, что мне нравится, чтобы это все взяли свернули, вытерли ноги и пошли дальше", — заявил Михаил Добкин.

Лидер "Наш Дом — Харьков" подчеркнул, что принял для себя четкое решение, что пойдет на выборы городского главы и при поддержке харьковчан будет возрождать все то, что сегодня пытаются развалить или уничтожить.

Напомним, ранее Михаил Добкин заявлял, что нынешняя городская власть Харькова пустила все средства на строительство всевозможных приар-объектов, в то время как город остро нуждается в срочном решении приоритетных задач. "С этим нужно разобраться, нужно навести порядок и правильно расставить приоритеты. Я считаю, что сегодня один из главных приоритетов города – это жилищно-коммунальное хозяйство", – подчеркнул политик.