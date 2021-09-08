Михайло Добкін: Пріоритетом влади Харкова повинні бути ЖКГ та охорона здоров'я, а не піар-об'єкти

Про це під час чергової зустрічі з харків'янами заявив лідер ГО "Наш Дім - Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін

Зокрема, Михайло Добкін зазначив, що зараз весь міський бюджет пустили на будівництво зоопарку, замість того, щоб ремонтувати школи, будинки, двори, лікарні та амбулаторії. "Сьогодні ми всі стали заручниками однієї ситуації, яка пов'язана з будівництвом зоопарку. Це тема хороша, але, коли він буде добудований - невідомо. Я не можу зрозуміти іншого - куди пішло 2,5 млрд? І невідомо, скільки ще боргів цей зоопарк залишить місту. З цим потрібно розібратися, потрібно навести порядок і правильно розставити пріоритети. Я вважаю, що сьогодні один з головних пріоритетів міста - це Житлово-комунальне господарство", - підкреслив політик.

Михайло Добкін також уточнив, що будівництво школи коштує близько 200 млн грн і гроші, витрачені на будівництво звіринця, можна було пустити в цьому напрямку. "Цього року зі сфери освіти гроші забрали, з управління фізичної культури - гроші забрали, і все пустили на будівництво всіляких піар-об'єктів, від яких життя звичайних людей краще не стає", – зазначив лідер "Наш Дім – Харків".

Політик також торкнувся теми охорони здоров'я і заявив, що за весь період пандемії коронавірусу міська влада нічого не зробила, щоб підготуватися до нової хвилі. "Ми з вами стоїмо на порозі чергової хвилі коронавірусу. Але що було зроблено з моменту, коли скасували локдаун і до сьогодні? Нічого не зроблено, лікарні не фінансуються. На сьогоднішній день скільки було ліжок для хворих коронавірусом, стільки і залишилося. Тому я вважаю, що наше з вами першочергове завдання, не чекаючи, поки нам Київ дозволить, працювати самим в цьому напрямку. І у мене вже є така програма", - заявив Михайло Добкін.

Говорячи з харків'янами про проблеми в ЖКГ, Михайло Добкін зазначив, що такі структури, як акціонерне товариство "Харківоблгаз" ніколи не підпорядковувалися місцевій владі, але за часів його керівництва і містом, і областю, йому вдавалося знаходити важелі впливу на них, тому що це – життєзабезпечення і безпека людей.

"Тому десь ми їм допомагали, десь ми їх подавляли, вони були присутні на всіх нарадах по ЖКГ, вони обов'язково входили в штаб з підготовки Харкова і області до зими, тому ми з ними працювали. Чому їх зараз відпустили у вільне плавання - я зрозуміти не можу. Я вам можу сказати одне, що насправді істотний вплив на цю структуру є, тому що всі труби, якими вони користуються, подаючи газ в наші будинки, знаходяться в землі Харкова. Якщо вони будуть вести себе неправильно, ми їм введемо такий податок, що вони прибіжать і будуть питати, де їм можна присісти і уважно слухати", – сказав Михайло Добкін і додав: "У міста повинен бути господар. Проблем багато. Для того, щоб це все працювало, підлеглі повинні знати, що з них можуть спитати. Сьогодні ж вони надані самі собі. Або вони - нас, або ми – їх. Я звик, щоб ми їх. Тому і далі будемо діяти за таким принципом".

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін назвав три основні проблеми Харкова, на які містяни скаржаться на всіх зустрічах: це ЖКГ і тарифи, охорона здоров'я та безпека на вулицях, і озвучив план щодо їх вирішення. "Я хочу з центру піти в райони і плавно в кожному дворі створити маленький парк Горького, щоб люди отримували задоволення і могли проводити час у себе у дворі. Я хочу кардинально реформувати підхід міста до охорони здоров'я, тому що навіть те, чим я раніше пишався, сьогодні, на жаль, поставили на коліна... Я хочу, щоб наша молодь і наші діти, яких ви відпускаєте ввечері, не боялися, і ми не переживали, що їх хтось поб'є", - сказав він.