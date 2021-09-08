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08 сентября 2021, 13:35 19

Михаил Добкин: Терехов провалил вакцинацию в Харькове и перекладывает вину на других

08 сентября 2021, 13:35 19
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И.о. мэра Харькова Игорь Терехов полностью провалил вакцинацию в Харькове и теперь в срочном порядке организовал поиск виновных

Об этом у себя в телеграм-канале написал лидер ОО "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин, комментируя появление в сети публикаций о том, что Начальник горздрава Харькова Юрий Сороколат "сливает" Терехова, саботируя вакцинационную кампанию.

"В Харькове провалена вакцинация. В погоне за дешевым пиаром случайный и временный человек во главе города завалил подготовку учреждений здравоохранения к новой волне COVID-19. Теперь в срочном порядке организован поиск виновных", - написал Добкин.

По его словам, такое поведение "присуще слабому и не уверенному в себе человеку. Человеку, который находится не на своем месте".

"А еще это сигнал всем его "хвостозаносителям" - вас это тоже ждёт. Рано или поздно вас сольют в унитаз, спасая его бледный имидж", - добавил Добкин.

"В скором времени я восстановлю сломанную этой молью систему управления Городом. Вычищу от некомпетентных людей исполнительные органы городского совета и верну всех тех, кто незаслуженно был отстранён. Недолго осталось", - подытожил лидер ОО "Наш Дом – Харьков".

Напомним, сегодня утром ряд СМИ опубликовали материал о том, что одна из худших по стране ситуаций с вакцинацией в Харькове потому, что кампанию по вакцинации сознательно срывает руководитель горздрава Юрий Сороколат.

Также напомним, Терехов полностью провалили все противоэпидемические мероприятия в Харькове во время предыдущей волны COVID-19 весной этого года. Сам Терехов неоднократно лично нарушал карантинные ограничения, организовывая ради своего пиара массовые мероприятия без соблюдения необходимых мер предосторожности. После таких мероприятий в Харькове фиксировали всплеск заболеваемости.

Харьков Михаил Добкин COVID-19

 
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