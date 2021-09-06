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06 вересня 2021, 15:10 26

Михайло Добкін підтримав страйкуючих робітників Харківського авіазаводу

06 вересня 2021, 15:10 26
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Лідер ГО "Наш Дім - Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін повністю підтримав колектив Харківського авіазаводу, який вийшов на страйк

Про це Михайло Добкін написав на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук".

"Повністю підтримую колектив Харківського авіазаводу, який сьогодні вийшов на страйк. З початку року борги на ХАЗі зросли ще на 24 мільйони гривень! Люди справедливо вимагають зарплату і виконання всіх обіцянок відновити держзамовлення на літаки", - зокрема написав Добкін.

За його словами, тимчасова влада Харкова в особі в.о. мера Ігоря Терехова і вже колишньої губернатора Айни Тимчук "довела регіон до останніх місць в країні за рівнем зарплат і до рекордних боргів як на комунальних, так і державних підприємствах".

"Першочерговим своїм завданням після виборів, бачу відновлення виробничих можливостей у Харкові, забезпечення їх замовленнями для міського господарства, і захист колективів, що володіють унікальним досвідом", – заявив лідер ГО "Наш Дім - Харків".

Нагадаємо, сьогодні працівники Харківського авіаційного заводу оголосили страйк і вийшли на акцію протесту. Вони вимагають виплатити борги по зарплаті і висловили недовіру призначеному в квітні директору заводу Олександру Кривоконю.

Також нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявив, що для нього одним з пріоритетів є відродження промисловості в Харкові та створення в місті нових робочих місць. Після виборів міського голови, за словами Добкіна, в Харкові працюватиме рада промисловців і підприємців, а в мерії буде заснована посада профільного заступника міського голови з виробництва. "Ми повинні відновити виробництво, щоб продовжувати будувати те, що будувалося на авіаційному заводі і на заводі Малишева в кращі роки", - заявив Добкін.

За його словами, "сьогодні головний критерій оцінки роботи будь-якого керівника - це кількість створених ним робочих місць протягом року. Причому не на папері, а реальних робочих місць із середньогалузевою зарплатою".

Харків Михайло Добкін

 
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