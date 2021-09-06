13:40  06 сентября
Украина уже на следующей неделе может перейти в "желтую" зону карантина, - Ляшко
10:49  06 сентября
В трех областях уровень COVID-госпитализации превышает норму - Минздрав
16:58  06 сентября
На Донбассе оккупанты сбросили с беспилотника две мины на жилой сектор
UA | RU
UA | RU
06 сентября 2021, 15:10 27

Михаил Добкин поддержал бастующих рабочих Харьковского авиазавода

06 сентября 2021, 15:10 27
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Лидер ОО "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин полностью поддержал коллектив Харьковского авиазавода, который вышел на забастовку

Об этом Михаил Добкин написал на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"Полностью поддерживаю коллектив Харьковского авиазавода, который сегодня вышел на забастовку. С начала года долги на ХАЗе выросли еще на 24 миллиона гривен! Люди справедливо требуют зарплату и выполнения всех обещаний восстановить госзаказ на самолеты", - в частности написал Добкин.

По его словам, временная власть Харькова в лице и.о. мэра Игоря Терехова и уже бывшей губернатора Айны Тимчук "довела регион до последних мест в стране по уровню зарплат и до рекордных долгов как на коммунальных, так и государственных предприятиях".

"Первоочередной своей задачей после выборов, вижу восстановление производственных возможностей в Харькове, обеспечение их заказами для городского хозяйства, и защиту коллективов, обладающих уникальным опытом", - заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков".

Напомним, сегодня работники Харьковского авиационного завода объявили забастовку и вышли на акцию протеста. Они требуют выплатить долги по зарплате и выразили недоверие назначенному в апреле директору завода Александру Кривоконю.

Также напомним, ранее Михаил Добкин заявил, что для него одним из приоритетов является возрождение промышленности в Харькове и создание в городе новых рабочих мест. После выборов городского головы, по словам Добкина, в Харькове будет работать совет промышленников и предпринимателей, а в мэрии будет учреждена должность профильного заместителя городского головы по производству. "Мы должны восстановить производство, чтобы продолжать строить то, что строилось на Авиационном заводе и на заводе Малышева в лучшие годы", - заявил Добкин.

По его словам, "сегодня главный критерий оценки работы любого руководителя — это количество созданных им рабочих мест в течение года. Причем не на бумаге, а реальных рабочих мест со среднеотраслевой зарплатой".

Харьков Михаил Добкин

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Выход из политического кризиса в Запорожье: почему мэр Буряк "дал заднюю"
Округ №197: проявится ли на Черкасщине "синдром Вирастюка"
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua