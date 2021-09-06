Михаил Добкин поддержал бастующих рабочих Харьковского авиазавода

Лидер ОО "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин полностью поддержал коллектив Харьковского авиазавода, который вышел на забастовку

Об этом Михаил Добкин написал на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"Полностью поддерживаю коллектив Харьковского авиазавода, который сегодня вышел на забастовку. С начала года долги на ХАЗе выросли еще на 24 миллиона гривен! Люди справедливо требуют зарплату и выполнения всех обещаний восстановить госзаказ на самолеты", - в частности написал Добкин.

По его словам, временная власть Харькова в лице и.о. мэра Игоря Терехова и уже бывшей губернатора Айны Тимчук "довела регион до последних мест в стране по уровню зарплат и до рекордных долгов как на коммунальных, так и государственных предприятиях".

"Первоочередной своей задачей после выборов, вижу восстановление производственных возможностей в Харькове, обеспечение их заказами для городского хозяйства, и защиту коллективов, обладающих уникальным опытом", - заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков".

Напомним, сегодня работники Харьковского авиационного завода объявили забастовку и вышли на акцию протеста. Они требуют выплатить долги по зарплате и выразили недоверие назначенному в апреле директору завода Александру Кривоконю.

Также напомним, ранее Михаил Добкин заявил, что для него одним из приоритетов является возрождение промышленности в Харькове и создание в городе новых рабочих мест. После выборов городского головы, по словам Добкина, в Харькове будет работать совет промышленников и предпринимателей, а в мэрии будет учреждена должность профильного заместителя городского головы по производству. "Мы должны восстановить производство, чтобы продолжать строить то, что строилось на Авиационном заводе и на заводе Малышева в лучшие годы", - заявил Добкин.

По его словам, "сегодня главный критерий оценки работы любого руководителя — это количество созданных им рабочих мест в течение года. Причем не на бумаге, а реальных рабочих мест со среднеотраслевой зарплатой".