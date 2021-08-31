Михайло Добкін: Я не дозволю бездумно забудовувати землі промислових підприємств Харкова

Для того, щоб почати відродження промисловості Харкова, в місті працюватиме рада промисловців і підприємців, а в мерії буде заснована посада профільного заступника міського голови з виробництва

Про це на зустрічі з харків'янами заявив лідер ГО "Наш Дім - Харків", Харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін.

Зокрема, говорячи про промислове відродження Харкова, Михайло Добкін зазначив, що ситуацію, що склалася в місті, вирішити можна, але для цього необхідні політична воля і чіткий план дій, зокрема, міської влади.

Політик заявив, що в його планах на посаді мера — зібрати раду промисловців і підприємців і заснувати посаду профільного заступника міського голови з виробництва, "щоб промисловці і виробники побачили, що місто зацікавлене в тому, що вони створюють щось".

Михайло Добкін уточнив, що не допустить, щоб землі підприємств, які сьогодні перебувають у стані стагнації, пішли під різні забудови. У його планах зберегти підприємства, залучити інвесторів і, таким чином, будуть створені нові робочі місця. "Сьогодні головний критерій оцінки роботи будь-якого керівника - це кількість створених ним робочих місць протягом року. Причому не на папері, а реальних робочих місць із середньогалузевою зарплатою", — зазначив політик.

Лідер ГО "Наш Дім - Харків" також заявив, що в місті необхідно створити такий мікроклімат, при якому прийдуть інвестори, здатні дати поштовх до відродження промисловості, якої так гостро потребують наші громадяни.

"Ми повинні відновити виробництво, щоб продовжувати будувати те, що будувалося на Авіаційному заводі і на заводі Малишева в кращі роки. Сьогодні Харківський м'ясокомбінат на Гагаріна розбирають і будують там житловий комплекс. Але такого стану справ в нашому місті бути не повинно, у нашого міста інший шлях, який ми спільно для нього і прокладемо. Я нікому не дозволю бездумно забудовувати землі промислових підприємств, як це відбувається зараз", — сказав Михайло Добкін.

Політик також зазначив, що у Харкова є всі необхідні ресурси, як виробничі, так і людські, щоб повернути місту його колишню славу науково-промислової столиці України.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявляв, що вже вступив у переговори з Головою Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" Тимофієм Миловановим, щоб концерн повернув місту підприємства, які вже не мають відношення до оборонної промисловості. Наприклад, Харківський авіазавод. Це робиться для того, щоб місто могло зберегти виробництво на таких підприємствах і створювати нові робочі місця.