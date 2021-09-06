Михайло Добкін: У Харкові буде знищено "конвеєр обілечування" підприємців

В Україні і в Харкові є всі умови, для мирного, гідного і комфортного життя. Головне, щоб влада не розділяла людей і давала їм спокійно жити і працювати

Про це на зустрічі з членами громадської організації "Східний союз Харків" з нагоди Дня підприємця заявив лідер ГО "Наш Дім - Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін.

"Наша земля здатна винести, прогодувати і дати можливість нормального життя всім, хто хоче працювати, працювати і заробляти. Багато мені задають питання: чому таке ставлення з боку влади, ми ж харків'яни, громадяни України, живемо, працюємо і платимо податки в Харкові! Тому що у нас, на жаль, все походить від поділу. Спочатку ділять, влада ти чи не влада, потім ділять, правильний або неправильний, розумний, не розумний, "патріот" або не патріот", – заявив політик.

За словами Михайла Добкіна,"патріотизм — це коли ти працюєш, твориш, платиш податки, годуєш свою сім'ю, береш участь у соціальному житті міста, навіть якщо просто допомагаєш сусідам, яким важко по життю". "Це вже патріотизм, те, що ти робиш від своєї душі, а не на камери, не на публіку", – додав лідер ГО "Наш Дім – Харків".

Михайло Добкін підкреслив, що для розвитку підприємництва і здорової конкуренції в місті повинні бути створені прозорі умови для ведення бізнесу, а "конвеєр обілечування підприємців", який був створений за нинішньої міської влади – знищений".

Політик упевнений, що влада повинна створювати сприятливі, прозорі і справедливі умови для бізнесу, допомагати підприємцям пережити важкі часи, а не здирати з них останнє. "Я вважаю, що на даний момент без особливої уваги територіальної громади, міста, влади до проблем підприємців, дуже важко буде багатьом вижити і перенести чергову хвилю коронавірусу, яка наближається. Це означає, знову будуть обмеження і важко буде зберегти робочі місця. Багато людей працюють за наймом, а значить не впливають на роботу підприємств, і не можуть приймати рішень. Однозначно, ми повинні на сьогоднішній момент не вичавлювати останні соки з тих, хто працює і зміг зберегтися, а навпаки дати їм можливість вижити", – виклав свою позицію Михайло Добкін.

У свою чергу представники ГО "Східний союз Харків" висловили повну підтримку Михайлу Добкіну.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявив, що для відродження промисловості Харкова, в місті працюватиме рада промисловців та підприємців, а в мерії буде заснована посада профільного заступника міського голови з виробництва.