Михаил Добкин: В Харькове будет уничтожен "конвейер обилечивания" предпринимателей

В Украине и в Харькове есть все условия, для мирной, достойной и комфортной жизни. Главное, чтобы власть не разделяла людей и давала им спокойно жить и работать

Об этом на встрече с членами общественной организации "Восточный союз Харьков" по случаю Дня предпринимателя заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

"Наша земля способна вынести, прокормить и дать возможность нормальной жизни всем, кто хочет трудиться, работать и зарабатывать. Многие мне задают вопрос: почему такое отношение со стороны власти, мы же харьковчане, граждане Украины, живем, работаем и платим налоги в Харькове! Потому что у нас, к сожалению, все происходит от разделения. Вначале делят, власть ты или не власть, потом делят, правильный или неправильный, умный, не умный, "патриот" или не патриот", – заявил политик.

По словам Михаила Добкина, "патриотизм — это когда ты работаешь, созидаешь, платишь налоги, кормишь свою семью, участвуешь в социальной жизни города, даже если просто помогаешь соседям, которым тяжело по жизни". "Это уже патриотизм, то, что ты делаешь от своей души, а не на камеры, не на публику", – добавил лидер ОО "Наш Дом – Харьков".

Михаил Добкин подчеркнул, что для развития предпринимательства и здоровой конкуренции в городе должны быть созданы прозрачные условия для ведения бизнеса, а "конвейер обилечивания предпринимателей", который был создан при нынешней городской власти – уничтожен".

Политик уверен, что власть должна создавать благоприятные, прозрачные и справедливые условия для бизнеса, помогать предпринимателям пережить тяжелые времена, а не сдирать с них последнее. "Я считаю, что на настоящий момент без особого внимания территориальной громады, города, власти к проблемам предпринимателей, очень трудно будет многим выжить и перенести очередную волну коронавируса, которая приближается. Это значит, опять будут ограничения и тяжело будет сохранить рабочие места. Многие люди работают по найму, а значит не влияют на работу предприятий, и не могут принимать решений. Однозначно, мы должны на сегодняшний момент не выжимать последние соки из тех, кто работает и смог сохраниться, а наоборот дать им возможность выжить", – изложил свою позицию Михаил Добкин.

В свою очередь представители ОО "Восточный союз Харьков" выразили полную поддержку Михаилу Добкину.

Напомним, ранее Михаил Добкин заявил, что для возрождения промышленности Харькова, в городе будет работать совет промышленников и предпринимателей, а в мэрии будет учреждена должность профильного заместителя городского головы по производству.