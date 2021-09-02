Михайло Добкін: У Харкові буде реалізована програма безкоштовної діагностики

У Харкові будуть створені три дорослих і один дитячий медичні центри, де жителі міста зможуть безкоштовно пройти повну діагностику свого організму

Про це лідер ГО "Наш Дім - Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін заявив на зустрічі з харків'янами.

"Я хочу в цьому році почати готувати документацію і приступити до створення трьох дорослих і одного дитячого медичного центру, де харків'яни зможуть проходити повну діагностику свого організму абсолютно безкоштовно", — заявив Добкін, додавши, що на дану міську програму буде виділятися близько півмільярда гривень на рік.

За словами лідера "Наш Дім - Харків", безкоштовно обстежитися зможуть такі категорії громадян, як пенсіонери, діти різного віку, матері-одиначки, багатодітні сім'ї, сім'ї, в яких є інваліди та чорнобильці. Тобто, найбільш незахищені верстви населення отримають право на якісну медичну допомогу, і цю допомогу їм надаватиме місто.

"Людям дуже часто ставлять неправильні діагнози, а потім лікують від тих хвороб, яких у них немає. Вони витрачають на лікування колосальні кошти, адже ліки коштують сьогодні недешево, а результату через помилковий діагноз, так і не отримують",-зазначив Добкін.

Також він додав, що з якісною безкоштовною діагностикою в нових медичних центрах для дітей і дорослих, таких проблем у харків'ян не виникне.

"Харків - місто з амбіціями, і міська програма безкоштовної діагностики "Здоров'я харків'ян" нам по плечу. Більш того, паралельно з цією програмою, ми зробимо 10-12 виїзних бригад, які виявлятимуть туберкульоз, ковід та інші захворювання у харків'ян вдома. Також будуть закуплені виїзні томографи для діагностики раку грудей у жінок", - підсумував Добкін.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін назвав три основні проблеми Харкова, на які містяни скаржаться на всіх зустрічах: це ЖКГ і тарифи, охорона здоров'я та безпека на вулицях, і озвучив план щодо їх вирішення.

"Я хочу з центру піти в райони і плавно в кожному дворі створити маленький парк Горького, щоб люди отримували задоволення і могли проводити час у себе у дворі. Я хочу кардинально реформувати підхід міста до охорони здоров'я, тому що навіть те, чим я раніше пишався, сьогодні, на жаль, поставили на коліна... Я хочу, щоб наша молодь і наші діти, яких ви відпускаєте ввечері, не боялися, і ми не переживали, що їх хтось поб'є",-сказав він.