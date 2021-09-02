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02 сентября 2021, 17:07 109

Михаил Добкин: В Харькове будет реализована программа бесплатной диагностики

02 сентября 2021, 17:07 109
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В Харькове будут созданы три взрослых и один детский медицинские центры, где жители города смогут бесплатно пройти полную диагностику своего организма

Об этом лидер ОО "Наш Дом — Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин заявил на встрече с харьковчанами.

"Я хочу в этом году начать готовить документацию и приступить к созданию трех взрослых и одного детского медицинского центра, где харьковчане смогут проходить полную диагностику своего организма совершенно бесплатно", — заявил Добкин, добавив, что на данную городскую программу будет выделяться около полумиллиарда гривен в год.

По словам лидера "Наш Дом – Харьков", бесплатно обследоваться смогут такие категории граждан, как пенсионеры, дети всех возрастов, матери-одиночки, многодетные семьи, семьи, в которых есть инвалиды и чернобыльцы. То есть, самые незащищенные слои населения получат право на качественную медицинскую помощь, и эту помощь им будет предоставлять город.

"Людям очень часто ставят неправильные диагнозы, а потом лечат от тех болезней, которых у них нет. Они тратят на лечение колоссальные средства, ведь лекарства стоят сегодня недешево, а результата из-за ошибочного диагноза, так и не получают", — отметил Добкин.

Также он добавил, что с качественной бесплатной диагностикой в новых медицинских центрах для детей и взрослых, таких проблем у харьковчан не возникнет.

"Харьков — город с амбициями, и городская программа бесплатной диагностики "Здоровье харьковчан" нам по плечу. Более того, параллельно с этой программой, мы сделаем 10-12 выездных бригад, которые будут выявлять туберкулез, ковид и другие заболевания у харьковчан на дому. Также будут закуплены выездные томографы для диагностики рака груди у женщин", — подытожил Добкин.

Напомним, ранее Михаил Добкин назвал три основные проблемы Харькова, на которые горожане жалуются на всех встречах: это ЖКХ и тарифы, здравоохранение и безопасность на улицах, и озвучил план по их решению.

"Я хочу из центра уйти в районы и плавно в каждом дворе создать маленький парк Горького, чтобы люди получали удовольствие и могли проводить время у себя во дворе. Я хочу кардинально реформировать подход города к здравоохранению, потому что даже то, чем я раньше гордился, сегодня, к сожалению, поставили на колени... Я хочу, чтоб наша молодежь и наши дети, которых вы отпускаете вечером, не боялись, и мы не переживали, что их кто-то побьет", - сказал он.

Харьков Михаил Добкин

 
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