Михайло Добкін визначив три головні проблеми Харкова і розповів, як їх вирішувати

Лідер ГО "Наш Дім - Харків", харківський міський голова в 2006-2010 роках Михайло Добкін назвав три основні проблеми Харкова, на які містяни скаржаться на всіх зустрічах: це ЖКГ і тарифи, охорона здоров'я та безпека на вулицях, і озвучив план щодо їх вирішення

Про це він заявив під час зустрічі з харків'янами в одному з "ДОБКІН ХАБів".

"Я хочу з центру піти в райони і плавно в кожному дворі створити маленький парк Горького, щоб люди отримували задоволення і могли проводити час у себе у дворі. Я хочу кардинально реформувати підхід міста до охорони здоров'я, тому що навіть те, чим я раніше пишався, сьогодні, на жаль, поставили на коліна", - сказав він, додавши, що планує створити в місті чотири сучасних діагностичних комплекси з сучасним обладнанням і кваліфікованим персоналом. При цьому один з медцентрів обов'язково повинен бути дитячим.

"Я хочу, щоб наша молодь і наші діти, яких ви відпускаєте ввечері, не боялися, і ми не переживали, що їх хтось поб'є. Я хочу, щоб всі ті, хто сьогодні вбравшись в камуфляж або національний одяг не були головними на вулиці", – заявив Михайло Добкін, і додав, що хоче, щоб на вулицях Харкова було добре і безпечно.

Говорячи про проблеми ЖКГ, політик торкнувся проблеми зношеності теплових мереж. На його думку, вирішити проблему без модернізації теплових мереж сьогодні неможливо. Модернізація теплових мереж, зазначив Михайло Добкін, є одним з головних напрямків для майбутньої роботи після виборів. "У мене є чіткий план того, що необхідно зробити для вирішення цього питання, і це буде пріоритетним завданням на посаді міського голови", – заявляє Михайло Добкін.

"Сьогодні Харківські теплові мережі - це величезна котельня радянських часів. Туди газ закачали, а вона дає таку вартість тепла, що модульна сучасна котельня дасть 35-40% або навіть більше економії. Це ваші гроші. Це гроші людей, які платять за те, що сьогодні воду або теплоносій готують обладнанням, яке було винайдено тоді, коли ціна газу була дві копійки", – зазначив лідер "Наш Дім – Харків".

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявляв, що в Харкові потрібно встановити мораторій на будівництво в центрі і йти до створення агломерації. "Я хочу встановити мораторій на велике будівництво в центрі міста. Центр вже перевантажений. Потрібно розвивати території в бік околиць. Такий мораторій дозволить центру перепочити, а місту розвиватися в бік спальних районів. І з часом ми прийдемо до того, що вже існує у великих європейських містах. До створення агломерацій, коли велике місто не поглинає Інші населені пункти, а створюються загальні ради, наділені правами приймати спільні рішення в інтересах жителів всієї агломерації", - заявив Добкін.