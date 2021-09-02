На Харківщині депутат отримав підозру за перешкоджання журналістській діяльності

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Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 лютого директорка Ізюмської радіокомпанії виконувала редакційне завдання з висвітлення діяльності Ізюмської міської ради.

О 15:14, перебуваючи у приміщенні сесійної зали Ізюмської міської ради, депутат підійшов до журналістки та вихопив з її рук мобільний телефон, за допомогою якого вона проводила фіксацію подій сесії, після чого кинув його на стіл.

31 серпня депутату політичної партії повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 1 липня чиновнику Підгайцівської сільради Волинської області повідомили про підозру через те, що він перешкоджав журналістці виконувати її професійну діяльність