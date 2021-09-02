На Харьковщине депутат получил подозрение за препятствование журналистской деятельности

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу полиции Харьковской области.

Досудебным расследованием установлено, что 24 февраля директор Изюмской радиокомпании выполняла редакционное задание по освещению деятельности Изюмского городского совета.

В 15:14, находясь в помещении сессионного зала Изюмского городского совета, депутат подошел к журналистке и выхватил из ее рук мобильный телефон, с помощью которого она проводила фиксацию событий сессии, после чего бросил его на стол.

31 августа депутату политической партии сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что чиновнику Подгайцевского сельсовета Волынской области сообщили о подозрении из-за того, что он препятствовал журналистке выполнять ее профессиональную деятельность