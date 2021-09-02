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02 сентября 2021, 11:14 295

На Харьковщине депутат получил подозрение за препятствование журналистской деятельности

02 сентября 2021, 11:14 295
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Фото из открытых источников
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Полицейские Харьковщины сообщили о подозрении депутату горсовета Изюма в препятствовании журналистской деятельности

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу полиции Харьковской области.

Досудебным расследованием установлено, что 24 февраля директор Изюмской радиокомпании выполняла редакционное задание по освещению деятельности Изюмского городского совета.

В 15:14, находясь в помещении сессионного зала Изюмского городского совета, депутат подошел к журналистке и выхватил из ее рук мобильный телефон, с помощью которого она проводила фиксацию событий сессии, после чего бросил его на стол.

31 августа депутату политической партии сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что чиновнику Подгайцевского сельсовета Волынской области сообщили о подозрении из-за того, что он препятствовал журналистке выполнять ее профессиональную деятельность

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