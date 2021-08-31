Михаил Добкин: Я не позволю бездумно застраивать земли промышленных предприятий Харькова

Для того, чтобы начать возрождение промышленности Харькова, в городе будет работать совет промышленников и предпринимателей, а в мэрии будет учреждена должность профильного заместителя городского головы по производству

Об этом на встрече с харьковчанами заявил лидер ОО "Наш Дом — Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

В частности, говоря о промышленном возрождении Харькова, Михаил Добкин отметил, что сложившуюся в городе ситуацию решить можно, но для этого необходимы политическая воля и четкий план действий, в частности, городской власти.

Политик заявил, что в его планах на посту мэра — собрать совет промышленников и предпринимателей и учредить должность профильного заместителя городского головы по производству, "чтобы промышленники и производители увидели, что город заинтересован в том, что они создают что-то".

Михаил Добкин уточнил, что не допустит, чтобы земли предприятий, которые сегодня находятся в состоянии стагнации, ушли под разные застройки. В его планах сохранить предприятия, привлечь инвесторов и, таким образом, будут созданы новые рабочие места. "Сегодня главный критерий оценки работы любого руководителя — это количество созданных им рабочих мест в течение года. Причем не на бумаге, а реальных рабочих мест со среднеотраслевой зарплатой", — отметил политик.

Лидер ОО "Наш Дом – Харьков" также заявил, что в городе необходимо создать такой микроклимат, при котором придут инвесторы, способные дать толчок к возрождению промышленности, в которой так остро нуждаются наши граждане.

"Мы должны восстановить производство, чтобы продолжать строить то, что строилось на Авиационном заводе и на заводе Малышева в лучшие годы. Сегодня харьковский мясокомбинат на Гагарина разбирают и строят там жилой комплекс. Но такого состояния дел в нашем городе быть не должно, у нашего города другой путь, который мы сообща для него и проложим. Я никому не позволю бездумно застраивать земли промышленных предприятий, как это происходит сейчас", — сказал Михаил Добкин.

Политик также отметил, что у Харькова есть все необходимые ресурсы, как производственные, так и человеческие, чтобы вернуть городу его былую славу научно-промышленной столицы Украины.

Напомним, ранее Михаил Добкин заявлял, что уже вступил в переговоры с главой Набсовета государственного концерна "Укроборонпром" Тимофеем Миловановым, чтобы концерн вернул городу предприятия, которые уже не имеют отношения к оборонной промышленности. Например, Харьковский авиазавод. Это делается для того, чтобы город мог сохранить производство на таких предприятиях и создавать новые рабочие места.