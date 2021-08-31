Михаил Добкин: Окраины Харькова должны быть в таком же состоянии, как и центр

На сегодняшний день во многих харьковских дворах катастрофическая ситуация с инфраструктурой, но эта ситуация изменится сразу после выборов городского головы

Об этом во время встречи с харьковчанами заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

В частности, Добкин приехал в один из самых проблемных районов Харькова – Новобаварский.

Жители этого района регулярно жалуются на катастрофическое состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также – на разбитые дороги. Кроме того, местных жителей не устраивает, что на территории района, в основном, лишь старые детские площадки, а еще очень высокий уровень преступности и процветает наркомания.

Михаил Добкин выслушал жалобы жителей Новобаварского района, заявив, что в Харькове сложилась ситуация, когда чем дальше район находится от центра, тем больше в нем проблем, а это вызывает вопросы к качеству работы власти города. Кроме того, политик добавил, что он с командой ежедневно ездит по разным дворам во всех спальных районах Харькова и везде одни и те же проблемы.

"Мы видим разбитые дороги, отсутствие освещения, старые детские площадки. Поэтому для того, чтобы навести порядок, мы примем городскую программу и каждый двор будет иметь свой паспорт", – сказал Михаил Добкин.

Кроме того, лидер ОО "Наш Дом – Харьков" заявил, что планирует развивать окраины города для того, чтобы все, без исключения, харьковчане могли гордиться всеми районами, а не только центральными.

По словам Михаила Добкина, все мы живем в одном городе, а потому все хотят, чтобы этот город был комфортным и самым лучшим. "Нужно чтобы харьковчане не боялись ходить по улицам города и чувствовали себя в безопасности, как дома. Центр Харькова – это красивый фасад, но если уехать куда-то на Салтовку, ХТЗ или Пятихатки, то это будет совершенно другая картина", – добавил политик.

Михаил Добкин заверил, что весь этот бардак закончится сразу после выборов, ведь уже сейчас он объезжает все районы Харькова, но после выборов он это будет делать уже с людьми, которые будут отчитываться за наведение порядка.

Напомним, выборы харьковского городского головы состоятся 31 октября 2021 года. В настоящее время обязанности мэра Харькова исполняет Игорь Терехов, которого поддерживают Арсен Аваков и Павел Фукс. 15 июля Верховная Рада отправила Авакова в отставку с поста главы Министерства внутренних дел. 18 июня СНБО Украины ввел персональные санкции против российско-украинского бизнесмена Павла Фукса.

Ранее Михаил Добкин заявил, что приложит все свои усилия для того, чтобы навести порядок на улицах Харькова. "Люди не должны бояться выходить на улицы города. Жители Харькова должны понимать, что их никто не тронет, а если тронет – этот человек понесёт ответственность", – считает Михаил Добкин.