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25 серпня 2021, 19:19 20

Михайло Добкін: На вулицях Харкова буде безпечно

25 серпня 2021, 19:19 20
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Харків стане безпечним містом, якщо за порушення правопорядку каратимуть усіх - і пересічних громадян, і тих, хто називає себе активістами чи патріотами

Про це під час зустрічі з харків'янами заявив лідер громадської організації "Наш Дім – Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін.

Зокрема, Михайло Добкін заявив, що він докладе всіх своїх зусиль для того, щоб навести порядок на вулицях Харкова, подобається це комусь чи ні.

"Люди не повинні боятися виходити на вулиці міста. Жителі Харкова повинні розуміти, що їх ніхто не зачепить, а якщо зачепить – ця людина понесе відповідальність. Сьогодні, якщо спіймали п'яного хулігана за правопорушення, його притягують до відповідальності. А ось, якщо людина дістає з кишені "посвідчення", що він – активіст або патріот, його тут же відпускають. Такого не повинно бути", - вважає Михайло Добкін.

Лідер ГО "Наш Дім - Харків" також додав, що тимчасове керівництво Харкова сьогодні "грає в нащадків переможців над нацистською Німеччиною", але в той же час ці самі керівники міста братаються з націоналістичними об'єднаннями "Нацкорпус", "Фрайкор" і їм подібними. А деяких представників цих рухів, нагадав Михайло Добкін, запрошують навіть на засідання сесії Харківської міськради.

"У нашому місті проживає 111 народностей і ніколи у нас не було проблем, поки хтось не почав кричати, що вони - титульні, головні, а всі інші – сміття. Також були заяви, що ті, кому такий підхід не подобається - чемодан, вокзал, Росія, Азербайджан, Вірменія. Такого бути не повинно", - заявив Михайло Добкін.

Нагадаємо, раніше, коментуючи обшуки СБУ у членів Харківського осередку "Нацкорпусу", яких підозрюють у створенні злочинної організації, Михайло Добкін заявив, що якщо "ми хочемо порядку, розвитку, процвітання, руху вперед, то закон повинен бути на першому місці для всіх, незалежно від їхніх колишніх заслуг".

Харків Михайло Добкін

 
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