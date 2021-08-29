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29 серпня 2021, 12:53 44

Комунальники Терехова взяли в заручники харків'ян, які хотіли самі відремонтувати дорогу

29 серпня 2021, 12:53 44
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У Харкові за допомогою поліції комунальники в.о. мера Ігоря Терехова наклали арешт на будматеріали та техніку, яку орендувала громадська організація "Наш дім – Харків" для ремонту дороги. Раніше з таким проханням звернулися жителі мікрорайону до голови "Наш Дім - Харків" Михайла Добкіна, тому що міська влада роками ігнорувала їхню проблему

Про це повідомив сам Михайло Добкін на своїй сторінці у Facebook.

Інцидент стався за адресою вул. Академіка Павлова, 162, де розташована пішохідна доріжка, по якій жителі трьох мікрорайонів добираються до метро. За словами місцевих жителів, які звернулися за допомогою до лідера ГО "Наш Дім – Харків" Михайла Добкіна, ця дорога не бачила ремонту вже багато років.

Активісти громадської організації "Наш Дім - Харків" закупили будівельні матеріали, найняли техніку та робітників для ремонту доріжки. Однак 28 серпня начальник місцевої дільниці №40 КП "Жилкомсервіс" викликав поліцію під приводом того, що у будівельників нібито немає дозвільних документів.

Крім того, на місце подій прибув в.о. мера Харкова Ігор Терехов. Після чого на дане місце приїхали працівники КП "Шляхрембуд" під виглядом підготовки ремонту цієї ж доріжки. Таким чином, жителі мікрорайону залишилися в заручниках, тому що громадській організації "Наш Дім – Харків" ремонтувати не дають, а самі комунальники роками ігнорують проблеми і роботи не виконують.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявив, що кожен двір Харкова повинен отримати свій паспорт, де буде зібрана вся важлива інформація про цю територію, включаючи прибудинкові дороги, підходи, тротуари, зелені насадження. Таким чином побут харків'ян можна буде зробити максимально комфортним.

Харків Ігор Терехов Михайло Добкін

 
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