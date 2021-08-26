Михайло Добкін: Для комфорту харків'ян кожен двір міста отримає свій паспорт

Щоб зробити побут харків'ян максимально комфортним, кожен двір Харкова отримає свій паспорт, де буде вся важлива інформація про цей двір

Про це під час зустрічі з харків'янами заявив лідер ГО "Наш дім – Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін.

"Ми хочемо зробити паспорт кожного двору. У цьому паспорті буде записано все, крім інформації про сам житловий фонд. Навіть прибудинкові дороги, підходи, тротуари, зелені насадження біля будинку – все це внесемо в паспорти двору", - заявив Михайло Добкін.

За його словами, паспорти дворів також допоможуть розв'язати проблему конфліктів жителів одного двору. "Є двори, де люди роблять клумби своїми руками, але на цих клумбах потім ставлять машини всі, хто приїжджають в ці двори. Тому що ніде припаркувати автомобіль. На тлі цього виникають постійні конфлікти між мешканцями та власниками автомобілів", - зазначив лідер ГО "Наш дім - Харків".

Тому, за його словами, потрібно впроваджувати паспорт двору, "адже одні хочуть дитячий майданчик – у них діти молодші, а інші хочуть невеликий стадіон – у них старші діти, а треті хочуть майданчик для вигулу собак. Для того, щоб дійти спільної думки, потрібно зробити загальний паспорт двору і показати людям, як все у дворі може виглядати".

"За рік ми все не зробимо, але за три-чотири роки вже щось можна буде показати", - підсумував Михайло Добкін.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін заявив, що докладе всіх своїх зусиль для того, щоб навести порядок на вулицях Харкова. "Люди не повинні боятися виходити на вулиці міста. Жителі Харкова повинні розуміти, що їх ніхто не зачепить, а якщо зачепить – ця людина понесе відповідальність. Сьогодні, якщо спіймали п'яного хулігана за правопорушення, його притягують до відповідальності. А ось, якщо людина дістає з кишені "посвідчення", що вона – активіст або патріот, її одразу відпускають. Такого не повинно бути", - вважає Михайло Добкін.