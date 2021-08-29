Коммунальщики Терехова взяли в заложники харьковчан, которые хотели сами отремонтировать дорогу

В Харькове с помощью полиции коммунальщики и.о. мэра Игоря Терехова наложили арест на стройматериалы и технику, которую арендовала общественная организация "Наш Дом – Харьков" для ремонта дороги. Ранее с такой просьбой обратились жители микрорайона к главе "Наш Дом – Харьков" Михаилу Добкину, потому что городские власти годами игнорировали их проблему

Об этом сообщил сам Михаил Добкин на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел по адресу ул. Академика Павлова, 162, где расположена пешеходная дорожка, по которой жители трех микрорайонов добираются до метро. По словам местных жителей, которые обратились за помощью к лидеру ОО "Наш Дом – Харьков" Михаилу Добкину, эта дорога не видела ремонта уже много лет.

Активисты общественной организации "Наш Дом – Харьков" закупили строительные материалы, наняли технику и рабочих для ремонта дорожки. Однако 28 августа начальник местного участка №40 КП "Жилкомсервис" вызвал полицию под предлогом того, что у строителей якобы нет разрешительных документов.

Кроме того, на место событий прибыл и.о. мэра Харькова Игорь Терехов. После чего на данное место приехали работники КП "Шляхрембуд" под видом подготовки ремонта этой же дорожки. Таким образом, жители микрорайона остались в заложниках, потому что общественной организации "Наш Дом – Харьков" ремонтировать не дают, а сами коммунальщики годами игнорируют проблемы и работы не выполняют.

Напомним, ранее Михаил Добкин заявил, что каждый двор Харькова должен получить свой паспорт, где будет собрана вся важная информация об этой территории, включая придомовые дороги, подходы, тротуары, зеленые насаждения. Таким образом быт харьковчан можно будет сделать максимально комфортным.