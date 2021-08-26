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26 августа 2021, 16:54 8

В Харькове мужчина убил тещу и пытался инсценировать разбойное нападение

26 августа 2021, 16:54 8
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Фото из открытых источников
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В Харькове правоохранители задержали мужчину, который убил свою тещу и пытался инсценировать разбойное нападение

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Департамента уголовного розыска Нацполиции.

Происшествие случилось 25 августа в одном из харьковских кафе. На горячую линию "102" позвонил местный житель и заявил, что нашел убитой владелицу заведения.

Уже на месте полиция обнаружила окровавленное тело женщины с мешком на голове. Кроме того, из кафе исчезли деньги, алкогольные напитки и несколько бокалов. В самом же заведении никого не было.

Полиция установила, что именно заявитель, то есть зять покойной, во время конфликта лишил жизни собственную тещу. Он нанес ей множественные ножевые ранения, а также многочисленные тупые удары по голове. После содеянного пытался замаскировать собственное преступление под разбойное нападение на кафе и вызвал полицию.

Мужчину задержали. Ему грозит тюрьма.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Киевщине мужчина порезал любовника жены.

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