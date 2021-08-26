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26 августа 2021, 12:10 14

Михаил Добкин: Для комфорта харьковчан каждый двор города получит свой паспорт

26 августа 2021, 12:10 14
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Чтобы сделать быт харьковчан максимально комфортным, каждый двор Харькова получит свой паспорт, где будет вся важная информация об этом дворе

Об этом во время встречи с харьковчанами заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

"Мы хотим сделать паспорт каждого двора. В этом паспорте будет записано все, кроме информации о самом жилом фонде. Даже придомовые дороги, подходы, тротуары, зеленые насаждения возле дома – все это внесем в паспорта двора", - заявил Михаил Добкин.

По его словам, паспорта дворов также помогут решить проблему конфликтов жителей одного двора. "Есть дворы, где люди делают клумбы своими руками, но на этих клумбах затем ставят машины все, кто приезжают в эти дворы. Потому что негде припарковать автомобиль. На фоне этого возникают постоянные конфликты между жильцами и владельцами автомобилей", - отметил лидер ОО "Наш Дом - Харьков".

Поэтому, по его словам, нужно внедрять паспорт двора, "ведь одни хотят детскую площадку – у них дети помладше, а другие хотят небольшой стадион – у них дети постарше, а третьи хотят площадку для выгула собак. Для того чтобы прийти к общему мнению, нужно сделать общий паспорт двора и показать людям, как все во дворе может выглядеть".

"За год мы все не сделаем, но за три-четыре года уже что-то можно будет показать", - подытожил Михаил Добкин.

Напомним, ранее Михаил Добкин заявил, что приложит все свои усилия для того, чтобы навести порядок на улицах Харькова. "Люди не должны бояться выходить на улицы города. Жители Харькова должны понимать, что их никто не тронет, а если тронет – этот человек понесёт ответственность. Сегодня, если поймали пьяного хулигана за правонарушение, его привлекают к ответственности. А вот, если человек достает из кармана "удостоверение", что он – активист или патриот, его тут же отпускают. Такого не должно быть", – считает Михаил Добкин.

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